https://sputnikarabic.ae/20230702/السماء-تنذر-سكان-كندا-بإعصار-مهول-فيديو-1078664466.html
السماء تنذر سكان كندا بإعصار مهول... فيديو
السماء تنذر سكان كندا بإعصار مهول... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم التقاطه من سيارة أحد المواطنين الكنديين، تظهر فيه السماء مكفهرة ويتوسطها عمود إعصاري عملاق. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T18:20+0000
2023-07-02T18:20+0000
2023-07-02T18:24+0000
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وأثار المقطع خوف المواطنين من كارثة بيئية وإنسانية قد يخلفها الإعصار مهما بلغت البنى التحتية من التجهيز.وتعد الأعاصير أحد أكبر الظواهر الطبيعية التي تنشر الفزع، لا سيما في البلدان ذات السواحل الطويلة، كإعصار "كاترينا" في البلد الجار لكندا (أمريكا)، وهو أكثر الأعاصير دموية والأكثر ضرراً من كل الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير في عام 2005.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070018137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27ea6f1a79ef8285009c2df3bea33fe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, العالم, نادي الفيديو
أخبار كندا, العالم, نادي الفيديو
السماء تنذر سكان كندا بإعصار مهول... فيديو
18:20 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 18:24 GMT 02.07.2023) تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم التقاطه من سيارة أحد المواطنين الكنديين، تظهر فيه السماء مكفهرة ويتوسطها عمود إعصاري عملاق.
وأثار المقطع خوف المواطنين من كارثة بيئية وإنسانية قد يخلفها الإعصار مهما بلغت البنى التحتية من التجهيز.
وتعد الأعاصير أحد أكبر الظواهر الطبيعية التي تنشر الفزع، لا سيما في البلدان ذات السواحل الطويلة، كإعصار "كاترينا" في البلد الجار لكندا (أمريكا)، وهو أكثر الأعاصير دموية والأكثر ضرراً من كل الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير في عام 2005.