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https://sputnikarabic.ae/20230702/المتظاهرون-يحاولون-إضرام-النار-في-سيارة-عمدة-مدينة-لا-ريش-الفرنسية-1078658815.html
المتظاهرون يحاولون إضرام النار في سيارة عمدة مدينة لا ريش الفرنسية
المتظاهرون يحاولون إضرام النار في سيارة عمدة مدينة لا ريش الفرنسية
حاول المتظاهرون إشعال النار في سيارة عمدة لا ريش الفرنسية، فيليب بوسوس، في الليلة الماضية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T12:01+0000
2023-07-02T12:01+0000
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وقال رئيس الإقليم الفرنسي، إندر لوار، على "تويتر": "هذه الليلة، حاول مثيرو الشغب إشعال النار في سيارة رئيس بلدية لا ريش. ساعد التدخل السريع لوكالات إنفاذ القانون على تفادي الضرر".ونقل موقع "Nouvelle Republique"، عن العمدة: "دخلت مجموعة من الأشخاص حديقته لإشعال النار في السيارة. قام بتفريقهم وبدأ في إطفاء السيارة".ويشير العمدة إلى أنه أبلغ الشرطة خلال الأسبوع بالتهديدات التي تلقاها. وأنه سيقدم شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون بشأن محاولة الحرق العمد.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

المتظاهرون يحاولون إضرام النار في سيارة عمدة مدينة لا ريش الفرنسية

12:01 GMT 02.07.2023
© AFP 2023 / Christophe Archambault احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / Christophe Archambault
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حاول المتظاهرون إشعال النار في سيارة عمدة لا ريش الفرنسية، فيليب بوسوس، في الليلة الماضية.
وقال رئيس الإقليم الفرنسي، إندر لوار، على "تويتر": "هذه الليلة، حاول مثيرو الشغب إشعال النار في سيارة رئيس بلدية لا ريش. ساعد التدخل السريع لوكالات إنفاذ القانون على تفادي الضرر".
ونقل موقع "Nouvelle Republique"، عن العمدة: "دخلت مجموعة من الأشخاص حديقته لإشعال النار في السيارة. قام بتفريقهم وبدأ في إطفاء السيارة".
ويشير العمدة إلى أنه أبلغ الشرطة خلال الأسبوع بالتهديدات التي تلقاها. وأنه سيقدم شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون بشأن محاولة الحرق العمد.
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