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https://sputnikarabic.ae/20230702/بولندا-ترسل-500-عنصر-أمن-جديد-لتعزيز-حدودها-مع-بيلاروسيا-1078661099.html
بولندا ترسل 500 عنصر أمن جديد لتعزيز حدودها مع بيلاروسيا
بولندا ترسل 500 عنصر أمن جديد لتعزيز حدودها مع بيلاروسيا
قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 ضابط شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب". 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T13:21+0000
2023-07-02T13:21+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
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وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة في البلاد، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 ضابط شرطة.وكتب كامينسكي على "تويتر": "فيما يتعلق بالوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، فقد قررت تعزيز قواتنا بمجموعة من 500 ضابط شرطة من وحدات مكافحة الإرهاب والحماية".وصرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في 28 حزيران/ يونيو، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاغنر" هناك.وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".
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أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا

بولندا ترسل 500 عنصر أمن جديد لتعزيز حدودها مع بيلاروسيا

13:21 GMT 02.07.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiسيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 ضابط شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".
وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة في البلاد، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 ضابط شرطة.
وكتب كامينسكي على "تويتر": "فيما يتعلق بالوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، فقد قررت تعزيز قواتنا بمجموعة من 500 ضابط شرطة من وحدات مكافحة الإرهاب والحماية".
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ووفقا له، فإن الحدود الآن يحرسها 5000 موظف من حرس الحدود و2000 جندي من الجيش البولندي.

وصرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في 28 حزيران/ يونيو، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاغنر" هناك.
وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".
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