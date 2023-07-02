تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:27 GMT 02.07.2023
أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة.
05:26 GMT 02.07.2023
دمرت القوات الروسية محطة "ستارلينك" أوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزًا للتحكم بطائرات بدون طيار بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما قال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ".