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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230702/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078655202.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
دبابة أوكرانية مدمرة في سيفيرودونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:27 GMT 02.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:27 GMT 02.07.2023
الدفاع الأوكرانية تشكو من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"
أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة.
05:26 GMT 02.07.2023
الدفاع: القوات الروسية تدمر محطة اتصالات ستارلينك قرب أرتيوموفسك
دمرت القوات الروسية محطة "ستارلينك" أوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزًا للتحكم بطائرات بدون طيار بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما قال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ".
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