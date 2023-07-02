https://sputnikarabic.ae/20230702/خبير-الغرب-يتخبط-في-خسائره-ويلجأ-إلى-الأسلحة-العنقودية-لأنه-فشل-في-المواجهة--1078660818.html
خبير: الغرب يتخبط في خسائره ويلجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فشل في المواجهة
خبير: الغرب يتخبط في خسائره ويلجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فشل في المواجهة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T13:01+0000
2023-07-02T13:01+0000
2023-07-02T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الغرب يتخبط في خسائره وليجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فاشل في المواجهة
خبير: الغرب يتخبط في خسائره وليجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فاشل في المواجهة
واشنطن تدرس تزويد كييف بالذخائر العنقودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، العميد أمين حطيط:بولندا تطالب بنشر الأسلحة النووية على أراضيها. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط، قائلًا:إسرائيل تستعد لإزالة قواعد عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. عن هذا الموضع قال الخبير العسكري، العميد ناجي الزعبي:أما فيما يخص رد فعل "حزب الله" على هذا التصرف، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية، الكاتب الصحفي ستيفن صهيوني:واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 440 مليون دولار. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:عملية عسكرية واسعة في العراق لملاحقة فلول داعش في كركوك. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الغرب يتخبط في خسائره ويلجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فشل في المواجهة
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
واشنطن تدرس تزويد كييف بالذخائر العنقودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، العميد أمين حطيط:
إن الغرب يلجأ إلى الأسلحة العنقودية بعد أن فشل في استنزاف روسيا عسكريا وبعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وهو الأن يقتحم الأسلحة المحرمة دوليا ويتخبط في فشله، وهذا يعني إقرار منه بفشله في مواجهة روسيا في الميدان".
بولندا تطالب بنشر الأسلحة النووية على أراضيها. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط، قائلًا:
إن مشهد الميدان بالعين الغربية يرعب أوروبا وأمريكا، هذا الميدان الذي يحمل كل يوم للغرب هزيمة جديدة وفشلا مؤكدا، لهذا السبب يجد الغرب نفسه أنه في التخطيط الاستراتيجي أو في التنفيذ التكتيكي لا يحقق المبتغى المطلوب في مواجهة روسيا، والتي أتقنت المطلوب في إدارة معركتها وتغلبت على الكثير من المصاعب لمنع الغرب من تحقيق أي انجاز عسكري، لذلك يلوحون بالسلاح النووي.
إسرائيل تستعد لإزالة قواعد عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. عن هذا الموضع قال الخبير العسكري، العميد ناجي الزعبي:
إن نصب المقاومة خيمتها على محور مزارع شبعا، والذي أعتبرته تل أبيب تصعيد خطير في وجه أمنها، إضافة إلى أن "حزب الله" يعتبر أحد أهم أركان دعم المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وأماكن فلسطينية أخرى، ولا ننسى العمليات الفدائية التي تقوم بها المقاومة، كل ذلك يعتبر خط ردع كبير لتل أبيب لذلك فهناك خوف مستمر من تدخل حزب الله
أما فيما يخص رد فعل "حزب الله" على هذا التصرف، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية، الكاتب الصحفي ستيفن صهيوني:
محور المقاومة ابتداءً من غزة مرورًا بحزب الله في سوريا والعراق وطهران كلهم يتخذون الحكمة مما يفعلونه، ولا يريدون أن يجروا المنطقة نحو الحرب ولن يعطوا للاحتلال مايريده، وإن حزب الله وعلى لسانه السيد حسن نصر الله أكد أن المقاومة هي من ستختار المعركة وحديثه واضح بشكل صريح، وإن أي تغيير في قواعد الاشتباك سيتم الرد عليه بشكل مباشر.
واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 440 مليون دولار. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:
الرد الصيني على دعم واشنطن لتايوان بهذ الصفقة سيكون عن طريق تقوية المزيد من القوات البحرية والمزيد من التدريبات العسكرية المشتركة، وقريبا ستلجأ الصين إلى تحالف واضح مع روسيا، حيث ستكون هناك أحداث خطيرة في الفترة القادمة ما يسلتزم تواجد روسيا معها.
عملية عسكرية واسعة في العراق لملاحقة فلول داعش في كركوك. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية، لبرنامجنا:
العمليات العسكرية مستمرة، سواء للجيش والشرطة الاتحادية وكذلك للحشد الشعبي، إلى جانب الجهد الاستخباري، وإن قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من القياديين في هذا التنظيم الإرهابي، وهذا انعكس بشكل واضح على قدرة التنظيم على التخطيط، كما انعكست تلك العمليات على تماسكه، لذلك نشهد انحسارا واضحا في نشاطه الارهابي.
التفاصيل في الملف الصوتي...