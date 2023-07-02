https://sputnikarabic.ae/20230702/خبير-الغرب-يتخبط-في-خسائره-ويلجأ-إلى-الأسلحة-العنقودية-لأنه-فشل-في-المواجهة--1078660818.html

خبير: الغرب يتخبط في خسائره ويلجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فشل في المواجهة

خبير: الغرب يتخبط في خسائره ويلجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فشل في المواجهة

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T13:01+0000

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2023-07-02T13:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: الغرب يتخبط في خسائره وليجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فاشل في المواجهة خبير: الغرب يتخبط في خسائره وليجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فاشل في المواجهة

واشنطن تدرس تزويد كييف بالذخائر العنقودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، العميد أمين حطيط:بولندا تطالب بنشر الأسلحة النووية على أراضيها. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط، قائلًا:إسرائيل تستعد لإزالة قواعد عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. عن هذا الموضع قال الخبير العسكري، العميد ناجي الزعبي:أما فيما يخص رد فعل "حزب الله" على هذا التصرف، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية، الكاتب الصحفي ستيفن صهيوني:واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 440 مليون دولار. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:عملية عسكرية واسعة في العراق لملاحقة فلول داعش في كركوك. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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