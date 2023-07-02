https://sputnikarabic.ae/20230702/خلط-بايدن-بين-أوكرانيا-والعراق-أصاب-ترامب-بالرعب-1078656907.html
خلط بايدن بين أوكرانيا والعراق أصاب ترامب بالرعب
خلط بايدن بين أوكرانيا والعراق أصاب ترامب بالرعب
اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بـ"عدم الكفاءة"، لافتا إلى أنه لا يدرك أفعاله وأقواله، في الوقت الذي يحاول العالم فيه تجنب... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T08:42+0000
2023-07-02T08:42+0000
2023-07-02T08:46+0000
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جاء ذلك في حديثه أمام تجمع حاشد لأنصاره في ساوث كارولينا، مساء أمس السبت.وكرر ترامب وعده بحل الصراع الأوكراني على الفور إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.واستذكر ترامب خلال حديثه، خطأ بايدن، عندما خلط مؤخرا بين أوكرانيا والعراق، قائلا إنه "غير كفء بشكل صارخ"، في وضع محفوف بالحرب العالمية الثالثة.وأضاف: "جو بايدن يقودنا إلى حافة الحرب العالمية الثالثة لأنه لا يعرف ماذا يفعل... لا يمكنك تسمية أوكرانيا عن طريق الخطأ بالعراق، وبالطبع لا يمكنك فعل ذلك مرتين".وكان بايدن، المعروف بكثرة أخطائه، في محادثاته مع الصحفيين، قد صرح في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق".يذكر أن هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول، تعليقًا على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول: خيرسون)".
https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-في-زلة-لسان-جديدة-بوتين-يخسر-في-العراق-1078577612.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العراق, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العراق, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
خلط بايدن بين أوكرانيا والعراق أصاب ترامب بالرعب
08:42 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 08:46 GMT 02.07.2023) تابعنا عبر
اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بـ"عدم الكفاءة"، لافتا إلى أنه لا يدرك أفعاله وأقواله، في الوقت الذي يحاول العالم فيه تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.
جاء ذلك في حديثه أمام تجمع حاشد لأنصاره في ساوث كارولينا، مساء أمس السبت.
وكرر
ترامب وعده بحل الصراع الأوكراني على الفور إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
واستذكر ترامب خلال حديثه، خطأ بايدن، عندما خلط مؤخرا بين أوكرانيا والعراق، قائلا إنه "غير كفء بشكل صارخ"، في وضع محفوف بالحرب العالمية الثالثة.
وأضاف: "جو بايدن
يقودنا إلى حافة الحرب العالمية الثالثة لأنه لا يعرف ماذا يفعل... لا يمكنك تسمية أوكرانيا عن طريق الخطأ بالعراق، وبالطبع لا يمكنك فعل ذلك مرتين".
وأشار ترامب إلى أن "الوضع مع روسيا لا يسمح برفاهية ارتكاب أخطاء في القرارات، لأن ذلك يعني أننا في طريقنا إلى الحرب العالمية الثالثة".
وكان بايدن، المعروف بكثرة أخطائه
، في محادثاته مع الصحفيين، قد صرح في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق".
يذكر أن هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول، تعليقًا على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول: خيرسون)".