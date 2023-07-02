https://sputnikarabic.ae/20230702/خلط-بايدن-بين-أوكرانيا-والعراق-أصاب-ترامب-بالرعب-1078656907.html

خلط بايدن بين أوكرانيا والعراق أصاب ترامب بالرعب

خلط بايدن بين أوكرانيا والعراق أصاب ترامب بالرعب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بـ"عدم الكفاءة"، لافتا إلى أنه لا يدرك أفعاله وأقواله، في الوقت الذي يحاول العالم فيه تجنب... 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T08:42+0000

2023-07-02T08:42+0000

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جاء ذلك في حديثه أمام تجمع حاشد لأنصاره في ساوث كارولينا، مساء أمس السبت.وكرر ترامب وعده بحل الصراع الأوكراني على الفور إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.واستذكر ترامب خلال حديثه، خطأ بايدن، عندما خلط مؤخرا بين أوكرانيا والعراق، قائلا إنه "غير كفء بشكل صارخ"، في وضع محفوف بالحرب العالمية الثالثة.وأضاف: "جو بايدن يقودنا إلى حافة الحرب العالمية الثالثة لأنه لا يعرف ماذا يفعل... لا يمكنك تسمية أوكرانيا عن طريق الخطأ بالعراق، وبالطبع لا يمكنك فعل ذلك مرتين".وكان بايدن، المعروف بكثرة أخطائه، في محادثاته مع الصحفيين، قد صرح في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق".يذكر أن هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول، تعليقًا على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول: خيرسون)".

https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-في-زلة-لسان-جديدة-بوتين-يخسر-في-العراق-1078577612.html

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