https://sputnikarabic.ae/20230702/رئيس-الوزراء-العراقي-يبحث-مع-السفير-الروسي-زيارته-المحتملة-إلى-موسكو-1078657850.html
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الروسي زيارته المحتملة إلى موسكو
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الروسي زيارته المحتملة إلى موسكو
بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع السفير الروسي في بغداد، إلبروس كوتراشيف، تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إليه لزيارة روسيا الاتحادية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T10:41+0000
2023-07-02T10:41+0000
2023-07-02T10:41+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقاء السوداني بالسفير الروسي في بغداد، يوم أمس السبت.خلال اللقاء، جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة روسيا.كما ناقش الجانبان أيضًا دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.من جانبه، أكد السوداني "حرص العراق ودعمه كل التسويات السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإنهاء تداعياتها بجميع أشكالها".
https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الخارجية-العراقي-لـسبوتنيك-تجمعنا-مع-روسيا-علاقات-قوية-وقديمة-وندعم-جهود-تسوية-أزمة-أوكرانيا-1077179501.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الروسي زيارته المحتملة إلى موسكو
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بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع السفير الروسي في بغداد، إلبروس كوتراشيف، تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إليه لزيارة روسيا الاتحادية.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقاء السوداني بالسفير الروسي في بغداد، يوم أمس السبت.
خلال اللقاء، جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة روسيا
.
كما ناقش الجانبان أيضًا دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
من جانبه، أكد السوداني "حرص العراق
ودعمه كل التسويات السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإنهاء تداعياتها بجميع أشكالها".