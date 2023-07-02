https://sputnikarabic.ae/20230702/روسيا-تعد-برد-مناسب-على-تقليص-بعثتها-الدبلوماسية-في-رومانيا-1078658473.html
روسيا تعد بـ"رد مناسب" على تقليص بعثتها الدبلوماسية في رومانيا
روسيا تعد بـ"رد مناسب" على تقليص بعثتها الدبلوماسية في رومانيا
أفادت وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على قرار رومانيا بتقليص التمثيل الروسي فيها، بأن روسيا "ستقدم الرد المناسب". 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T11:17+0000
2023-07-02T11:17+0000
2023-07-02T11:19+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "كما ذكر جانبنا في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 40 من موظفي السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا.وأفادت صحيفة "زياري" الرومانية، أن "40 موظفًا في السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا من مطار أوتوبيني، على متن طائرة أرسلت خصيصًا لمقابلتهم فيما يتعلق بتقليص عدد موظفي الدبلوماسيين بناءً على طلب الجانب الروماني".وأكدت وزارة الخارجية الرومانية أن هذا الإجراء "يعكس تنفيذ قرار الجانب الروماني المتسق مع الإجراءات التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مواقف مماثلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا تعد بـ"رد مناسب" على تقليص بعثتها الدبلوماسية في رومانيا
11:17 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 02.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على قرار رومانيا بتقليص التمثيل الروسي فيها، بأن روسيا "ستقدم الرد المناسب".
وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "كما ذكر جانبنا في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب".
وأوضحت السفارة الروسية أن بعض موظفي البعثة الدبلوماسية قد غادروا بالفعل أراضي رومانيا.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 40 من موظفي السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا.
وأفادت صحيفة "زياري" الرومانية، أن "40 موظفًا في السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا من مطار أوتوبيني، على متن طائرة أرسلت خصيصًا لمقابلتهم فيما يتعلق بتقليص عدد موظفي الدبلوماسيين بناءً على طلب الجانب الروماني".
وأكدت وزارة الخارجية الرومانية
أن هذا الإجراء "يعكس تنفيذ قرار الجانب الروماني المتسق مع الإجراءات التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مواقف مماثلة".