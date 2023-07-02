https://sputnikarabic.ae/20230702/زعيم-الحزب-الشيوعي-الفرنسي-يدعو-إلى-تقييد-الوصول-إلى-الشبكات-الاجتماعية-بسبب-الاضطرابات-1078654307.html
زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى تقييد الوصول إلى الشبكات الاجتماعية بسبب الاضطرابات
زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى تقييد الوصول إلى الشبكات الاجتماعية بسبب الاضطرابات
قال زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، يوم السبت، إنه يجب تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاضطرابات في البلاد. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T01:54+0000
2023-07-02T01:54+0000
2023-07-02T01:54+0000
أخبار فرنسا
العالم
إيمانويل ماكرون
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وأضاف، "سنحتاج إلى دراسة دور الشبكات الاجتماعية. في مرحلة ما سيتعين قطعها عندما يصبح الوضع في البلاد متوترًا للغاية".في وقت سابق من اليوم، قال وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي إن المدعين الفرنسيين يجب أن يطلبوا من مشغلي الإنترنت عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يدعون إلى أعمال شغب على تطبيق سناب شات.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عاما) وهو شاب من أصول جزائرية قُتل بنيران الشرطة صباح الثلاثاء الماضي على يد شرطي في منطقة نانتير، في ضواحي باريس.وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة، أمس الجمعة، عن إجراءات مختلفة، من بينها إلغاء "أحداث استثنائية"، وحشد قوات الشرطة المدرعة.وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكومة الفرنسية والسلطات الإقليمية ألغت الأحداث بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومسيرة للمثليين في مرسيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230701/فرنسا-تنشر-45-ألف-شرطي-لاحتواء-الاحتجاجات-الليلية-1078651796.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, إيمانويل ماكرون
زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى تقييد الوصول إلى الشبكات الاجتماعية بسبب الاضطرابات
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قال زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، يوم السبت، إنه يجب تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاضطرابات في البلاد.
وأضاف، "سنحتاج إلى دراسة دور الشبكات الاجتماعية. في مرحلة ما سيتعين قطعها
عندما يصبح الوضع في البلاد متوترًا للغاية".
في وقت سابق من اليوم، قال وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي إن المدعين الفرنسيين يجب أن يطلبوا من مشغلي الإنترنت عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يدعون إلى أعمال شغب على تطبيق سناب شات.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عاما) وهو شاب من أصول جزائرية قُتل بنيران الشرطة صباح الثلاثاء الماضي على يد شرطي في منطقة نانتير، في ضواحي باريس.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة، أمس الجمعة، عن إجراءات مختلفة، من بينها إلغاء "أحداث استثنائية"، وحشد قوات الشرطة المدرعة.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكومة الفرنسية والسلطات الإقليمية ألغت الأحداث بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومسيرة للمثليين في مرسيليا.