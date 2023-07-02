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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230702/قائد-ميداني-أوكراني-المدرعات-الفرنسية-لا-تصلح-للمهام-الهجومية-1078661682.html
قائد ميداني أوكراني: المدرعات الفرنسية لا تصلح للمهام الهجومية
قائد ميداني أوكراني: المدرعات الفرنسية لا تصلح للمهام الهجومية
قال قائد ميداني أوكراني إن المدرعات الفرنسية التي حصلت عليها أوكرانيا لا تصلح للمهام الهجومية ضد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T14:42+0000
2023-07-02T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد ميداني أوكراني لوكالة "فرانس برس"، حسبما جاء في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن المدرعات التي تحدث عنها من طراز "إيه إم إكس - 10 آر سي".وتم إرسال تلك المدرعات إلى أوكرانيا للقتال في الخطوط الأمامية، لكن القائد الميداني الذي يحمل الاسم الحربي "سبارتانيتس"، أشار إلى أنها لا تصلح لهذه المهام بسبب ضعف تدريعها.ولفت القائد الميداني الأوكراني إلى أن هذا المركبات المصنفة ضمن المدرعات القتالية الخفيفة لا يمكن استخدامها لتنفيذ مهام هجومية، وأنه لهذا السبب أصبح دورها قاصرا على عمليات قصف مساندة رغم أنها تمتلك تسليحا ووسائل تقنية متطورة.ويذكر القائد الميداني أن من بين الحوادث التي تعرضت لها هذه المركبة هو انفجار قذيفة من عيار 152 مم بالقرب منها ما نتج عنه اختراق إحدى شظاياها لهيكلها والتسبب في ضحايا بين طاقمها، بينما تسببت إحدى شظايا قذيفة في انفجار مخزن الذخيرة بمدرعة أخرى من ذات النوع.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022، ومنذ ذلك الوقت تقدم الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية وعسكرية هائلة إلى كييف، بينما تؤكد روسيا أنها لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230630/مدرعة-أوكرانية-تتحول-إلى-فريسة-للتمساح-الروسي-فيديو-1078629593.html
https://sputnikarabic.ae/20230702/لانتسيت-تدمر-دبابة-أوكرانية-ومحطة-تشويش-الإلكتروني-فيديو-1078657681.html
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رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

قائد ميداني أوكراني: المدرعات الفرنسية لا تصلح للمهام الهجومية

14:42 GMT 02.07.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Sputnik . Stringer
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قال قائد ميداني أوكراني إن المدرعات الفرنسية التي حصلت عليها أوكرانيا لا تصلح للمهام الهجومية ضد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد ميداني أوكراني لوكالة "فرانس برس"، حسبما جاء في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن المدرعات التي تحدث عنها من طراز "إيه إم إكس - 10 آر سي".
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وتم إرسال تلك المدرعات إلى أوكرانيا للقتال في الخطوط الأمامية، لكن القائد الميداني الذي يحمل الاسم الحربي "سبارتانيتس"، أشار إلى أنها لا تصلح لهذه المهام بسبب ضعف تدريعها.
ولفت القائد الميداني الأوكراني إلى أن هذا المركبات المصنفة ضمن المدرعات القتالية الخفيفة لا يمكن استخدامها لتنفيذ مهام هجومية، وأنه لهذا السبب أصبح دورها قاصرا على عمليات قصف مساندة رغم أنها تمتلك تسليحا ووسائل تقنية متطورة.
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ويذكر القائد الميداني أن من بين الحوادث التي تعرضت لها هذه المركبة هو انفجار قذيفة من عيار 152 مم بالقرب منها ما نتج عنه اختراق إحدى شظاياها لهيكلها والتسبب في ضحايا بين طاقمها، بينما تسببت إحدى شظايا قذيفة في انفجار مخزن الذخيرة بمدرعة أخرى من ذات النوع.
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022، ومنذ ذلك الوقت تقدم الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية وعسكرية هائلة إلى كييف، بينما تؤكد روسيا أنها لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها.
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