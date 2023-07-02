https://sputnikarabic.ae/20230702/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-مقاتلة-للجيش-السوداني-1078658603.html

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم. 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T11:38+0000

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2023-07-02T11:38+0000

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وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها على "تويتر"، إن "طيران الجيش السوداني هاجم صباح اليوم عددا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات بين المدنيين".وأضاف البيان أن عناصر قوات الدعم السريع "تصدوا لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط طائرة من طراز ميغ كانت تقصف المواطنين الأبرياء".وأمس السبت، كشف الجيش السوداني عن تنفيذ عمليات وصفها بـ"النوعية"، ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غربي الخرطوم.وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "العمليات العسكرية الخاصة تتم لحسم التمرد الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعا بشرية"، واصفا ما حدث بأنها "معركة الحسم".ونشر الجيش السوداني فيديوهات تظهر قواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع أم درمان غربي العاصمة.وأكد البيان أن "القوات العسكرية للجيش السوداني نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع)، ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.ويوم الجمعة الماضي، صرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، بأن الوفد السوداني طلب مساعدة روسيا في حل النزاع في البلاد الشمال أفريقية، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20230701/الصحة-السودانية-تدين-هجوم-قوات-الدعم-السريع-على-المستشفيات-وتحذر-من-تدهور-الوضع--1078653781.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار