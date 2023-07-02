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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230702/لانتسيت-تدمر-دبابة-أوكرانية-ومحطة-تشويش-الإلكتروني-فيديو-1078657681.html
"لانتسيت" تدمر دبابة أوكرانية ومحطة تشويش الإلكتروني... فيديو
"لانتسيت" تدمر دبابة أوكرانية ومحطة تشويش الإلكتروني... فيديو
رصدت استخبارات القوات المحمولة جوًا الروسية دبابة أوكرانية ومحطة تشويش إلكتروني، على محور خيرسون ودمرتها بطائرة لانتسيت، كما يتضح من مقطع الفيديو. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T10:24+0000
2023-07-02T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أفاد مقاتلو وحدة المخابرات أن العدو أصبح أفضل في تمويه معداته، بسبب الغارات المستمرة بالطائرات المسيرة الروسية، لكن هذا لا يساعده.ذكر فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن جنود مجموعة دنيبر قاموا، في وقت سابق، بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر فى منطقة جسر أنتونوفسكي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" تدمر دبابة أوكرانية ومحطة تشويش الإلكتروني... فيديو

10:24 GMT 02.07.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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رصدت استخبارات القوات المحمولة جوًا الروسية دبابة أوكرانية ومحطة تشويش إلكتروني، على محور خيرسون ودمرتها بطائرة لانتسيت، كما يتضح من مقطع الفيديو.
أفاد مقاتلو وحدة المخابرات أن العدو أصبح أفضل في تمويه معداته، بسبب الغارات المستمرة بالطائرات المسيرة الروسية، لكن هذا لا يساعده.
ذكر فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن جنود مجموعة دنيبر قاموا، في وقت سابق، بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر فى منطقة جسر أنتونوفسكي.
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