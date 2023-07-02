https://sputnikarabic.ae/20230702/لانتسيت-تدمر-دبابة-أوكرانية-ومحطة-تشويش-الإلكتروني-فيديو-1078657681.html
"لانتسيت" تدمر دبابة أوكرانية ومحطة تشويش الإلكتروني... فيديو
"لانتسيت" تدمر دبابة أوكرانية ومحطة تشويش الإلكتروني... فيديو
رصدت استخبارات القوات المحمولة جوًا الروسية دبابة أوكرانية ومحطة تشويش إلكتروني، على محور خيرسون ودمرتها بطائرة لانتسيت، كما يتضح من مقطع الفيديو. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T10:24+0000
2023-07-02T10:24+0000
2023-07-02T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أفاد مقاتلو وحدة المخابرات أن العدو أصبح أفضل في تمويه معداته، بسبب الغارات المستمرة بالطائرات المسيرة الروسية، لكن هذا لا يساعده.ذكر فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن جنود مجموعة دنيبر قاموا، في وقت سابق، بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر فى منطقة جسر أنتونوفسكي.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" تدمر دبابة أوكرانية ومحطة تشويش الإلكتروني... فيديو
تابعنا عبر
رصدت استخبارات القوات المحمولة جوًا الروسية دبابة أوكرانية ومحطة تشويش إلكتروني، على محور خيرسون ودمرتها بطائرة لانتسيت، كما يتضح من مقطع الفيديو.
أفاد مقاتلو وحدة المخابرات أن العدو أصبح أفضل في تمويه معداته، بسبب الغارات المستمرة بالطائرات المسيرة الروسية، لكن هذا لا يساعده.
ذكر فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن جنود مجموعة دنيبر قاموا، في وقت سابق، بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر فى منطقة جسر أنتونوفسكي.