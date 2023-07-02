عربي
https://sputnikarabic.ae/20230702/مجهولون-يعتدون-على-سفارة-بيلاروسيا-في-هولندا-فيديو-1078659102.html
مجهولون يعتدون على سفارة بيلاروسيا في هولندا... فيديو
مجهولون يعتدون على سفارة بيلاروسيا في هولندا... فيديو
سجلت السلطات الهولندية، اليوم الأحد، اعتداء على مبنى سفارة بيلاروسيا في مدينة لاهاي دون معرفة الفاعلين. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T12:15+0000
2023-07-02T12:15+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049486747_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_5c5c5c9ae096ee648e141f851d845348.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار التخريب من قبل مجهولين قاموا بتكسير النوافذ، وبالكتابة والرسم على الجدران.وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان على موقعها الرسمي، وقوع عمل تخريبي ضد مبنى السفارة في هولندا.وقالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد "بيلتا": "نعم، نؤكد عمل التخريب ضد مبنى السفارة البيلاروسية في هولندا".وصرح وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، في 2 شباط / فبراير الماضي، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية، إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049486747_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_e364427e3a2ee5fc519c2eaed0322778.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

مجهولون يعتدون على سفارة بيلاروسيا في هولندا... فيديو

12:15 GMT 02.07.2023
© Sputnik . Victor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورالخارجية البيلاروسية
الخارجية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Sputnik . Victor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
سجلت السلطات الهولندية، اليوم الأحد، اعتداء على مبنى سفارة بيلاروسيا في مدينة لاهاي دون معرفة الفاعلين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار التخريب من قبل مجهولين قاموا بتكسير النوافذ، وبالكتابة والرسم على الجدران.

واعتقل جهاز الشرطة شخصا مشتبها به ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان على موقعها الرسمي، وقوع عمل تخريبي ضد مبنى السفارة في هولندا.
وقالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد "بيلتا": "نعم، نؤكد عمل التخريب ضد مبنى السفارة البيلاروسية في هولندا".
تم تكسير الزجاج والواجهة ملطخة، وصلت مجموعة من ضباط تنفيذ القانون واعتقلت المهاجم.
وصرح وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، في 2 شباط / فبراير الماضي، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.
وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية، إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".

هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على نحو عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة.

وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع11:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:46 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة30 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала