https://sputnikarabic.ae/20230702/مجهولون-يعتدون-على-سفارة-بيلاروسيا-في-هولندا-فيديو-1078659102.html
مجهولون يعتدون على سفارة بيلاروسيا في هولندا... فيديو
مجهولون يعتدون على سفارة بيلاروسيا في هولندا... فيديو
سجلت السلطات الهولندية، اليوم الأحد، اعتداء على مبنى سفارة بيلاروسيا في مدينة لاهاي دون معرفة الفاعلين. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T12:15+0000
2023-07-02T12:15+0000
2023-07-02T12:15+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار التخريب من قبل مجهولين قاموا بتكسير النوافذ، وبالكتابة والرسم على الجدران.وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان على موقعها الرسمي، وقوع عمل تخريبي ضد مبنى السفارة في هولندا.وقالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد "بيلتا": "نعم، نؤكد عمل التخريب ضد مبنى السفارة البيلاروسية في هولندا".وصرح وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، في 2 شباط / فبراير الماضي، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية، إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
مجهولون يعتدون على سفارة بيلاروسيا في هولندا... فيديو
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سجلت السلطات الهولندية، اليوم الأحد، اعتداء على مبنى سفارة بيلاروسيا في مدينة لاهاي دون معرفة الفاعلين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار التخريب من قبل مجهولين قاموا بتكسير النوافذ، وبالكتابة والرسم على الجدران.
واعتقل جهاز الشرطة شخصا مشتبها به ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى.
وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان على موقعها الرسمي، وقوع عمل تخريبي ضد مبنى السفارة في هولندا.
وقالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد "بيلتا": "نعم، نؤكد عمل التخريب ضد مبنى السفارة البيلاروسية في هولندا".
تم تكسير الزجاج والواجهة ملطخة، وصلت مجموعة من ضباط تنفيذ القانون واعتقلت المهاجم.
وصرح وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، في 2 شباط / فبراير الماضي، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.
وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية، إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".
هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على نحو عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة.
وبحسب زعمه
، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".