https://sputnikarabic.ae/20230702/معارك-عنيفة-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-في-محيط-قاعدة-سلاح-المدرعات-1078662375.html
معارك عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط قاعدة سلاح المدرعات
معارك عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط قاعدة سلاح المدرعات
اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في محيط قاعدة سلاح المدرعات، التي تمثل إحدى أهم قواعده الاستراتيجية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T15:41+0000
2023-07-02T15:41+0000
2023-07-02T15:41+0000
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ويقع مقر قاعدة سلاح المدرعات جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، وشهدت الاشتباكات استخدام الأسلحة الثقيلة، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو الدولية"، اليوم الأحد.وجاء ذلك بعدما كثف الجيش عمليات القصف الجوي لمواقع الدعم السريع جنوبي وشرقي الخرطوم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع، إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.وصرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، يوم الجمعة الماضي، أن الوفد السوداني طلب مساعدة روسيا في حل النزاع في البلاد الشمال أفريقية، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230702/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-مقاتلة-للجيش-السوداني-1078658603.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني
معارك عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط قاعدة سلاح المدرعات
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اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في محيط قاعدة سلاح المدرعات، التي تمثل إحدى أهم قواعده الاستراتيجية.
ويقع مقر قاعدة سلاح المدرعات جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، وشهدت الاشتباكات استخدام الأسلحة الثقيلة
، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو الدولية"، اليوم الأحد.
وجاء ذلك بعدما كثف الجيش عمليات القصف الجوي لمواقع الدعم السريع
جنوبي وشرقي الخرطوم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع، إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى
بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
وصرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، يوم الجمعة الماضي، أن الوفد السوداني طلب مساعدة روسيا في حل النزاع في البلاد الشمال أفريقية، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.