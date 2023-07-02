https://sputnikarabic.ae/20230702/هل-ينتظر-لبنان-موسما-سياحيا-واعدا-ينعش-الاقتصاد؟-1078659827.html
هل ينتظر لبنان موسما سياحيا واعدا ينعش الاقتصاد؟
هل ينتظر لبنان موسما سياحيا واعدا ينعش الاقتصاد؟
في حلقة اليوم: آمال وتطلع اللبنانيين لصيف هذا العام بأن يكون منعشا ورافد للاقتصاد اللبناني، تضامن واسع مع صانعة محتوى جزائرية، طفل منسي في سيارة الأجرة، معرض... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T12:40+0000
2023-07-02T12:40+0000
2023-07-02T12:40+0000
راديو
صدى الحياة
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هل ينتظر لبنان موسما سياحيا واعدا ينعش الاقتصاد
هل ينتظر لبنان موسما سياحيا واعدا ينعش الاقتصاد
حملة "مشتاق للبنان طل هالصيفية".يشكل قطاع السياحة والسفر جزءا كبيرا من نمو الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول، ولبنان، ولما يزخر به من كنوز سياحية وتراثية وحضارية كثيرة وطبيعة خلابة، يحاول أن يستفيد من هذا القطاع في موسم الصيف الحالي، علّه يسهم في إنعاش اقتصاده بعد سلسلة الأزمات التي عانى منها.حول هذا الموضوع، قال رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان، بيار الأشقر، لبرنامج "صدى الحياة":من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي اللبناني، محمد موسى، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
هل ينتظر لبنان موسما سياحيا واعدا ينعش الاقتصاد؟
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في حلقة اليوم: آمال وتطلع اللبنانيين لصيف هذا العام بأن يكون منعشا ورافد للاقتصاد اللبناني، تضامن واسع مع صانعة محتوى جزائرية، طفل منسي في سيارة الأجرة، معرض الخط العربي الإسلامي في بطرسبورغ، باليه "الحرب والسلم" من دونباس إلى موسكو، الأرض على موعد مع قمر الغزال، الأفلام الروسية ستشارك في مهرجان البندقية السينمائي، عن أغلفة الوسائد غير المغسولة.
حملة "مشتاق للبنان طل هالصيفية".
يشكل قطاع السياحة والسفر جزءا كبيرا من نمو الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول، ولبنان، ولما يزخر به من كنوز سياحية وتراثية وحضارية كثيرة وطبيعة خلابة، يحاول أن يستفيد من هذا القطاع في موسم الصيف الحالي، علّه يسهم في إنعاش اقتصاده بعد سلسلة الأزمات التي عانى منها.
حول هذا الموضوع، قال رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان، بيار الأشقر، لبرنامج "صدى الحياة":
إن المواطن اللبناني يحب الحياة والفرح وأغلبية السياحة هي داخلية لبنانية، يعني من المغتربين في الخارج وكلهم يحملون العملة الأجنبية خاصة بفترة العيد، والقطاع السياحي قاطرة أساسية للاقتصاد اللبناني ومدخوله بالإمكان أن يصل إلى 3.5 مليار دولار كمداخيل للدولة.
من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي اللبناني، محمد موسى، لبرنامجنا:
إن لبنان على موعد مع موسم سياحي واعد لهذا الصيف، من الجانب السياسي يبدو أن الجميع يريد أن يريح الساحة في هذه الفترة، ومطار بيروت لا تهدأ فيه الرحلات ليلا ونهارا، نحن نتحدث عن وصول ما بين 28 ألفا إلى 30 ألف وافد يوميا، وأغلبهم من المغتربين، وبالإضافة إلى جزء يسير من السياح الأشقاء العرب، ونحن نتأمل حضورهم بكثافة أكبر لنهضة هذا البلد، وبالمقابل على الدولة توفير الأمن على أعلى المستويات وتوفير الخدمات الضرورية للسياح.
التفاصيل في الملف الصوتي...