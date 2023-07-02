وزير الدفاع الإيراني: طهران تمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم
© AP Photo / Vahid Salemi / الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
© AP Photo / Vahid Salemi /
قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، إن جيش بلاده يمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تطويرها بواسطة خبراء الصناعات الدفاعية في إيران.
جاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من العلماء في وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف آشتياني: "إيران حققت إنجازات دفاعية قيّمة رغم الحظر المفروض على البلاد"، مشيرا إلى أن مستقبل إيران سيشهد تحقيق المزيد من الإنجازات.
ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحويل الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات يحتاج إلى عملية تنظيمية، مشيرا إلى أن المشاكل المعرفية تمثل جزءا من التحديات التي تواجه الباحثين وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن هناك تعاون بين وزارة الدفاع ونحو 400 مؤسسة متخصصة في مجالات ابتكارية مختلفة أبرزها الإلكترونيات والأسلحة البحرية والبرية والجوية.
وقال العميد آشتياني: "إيران لديها برنامج علمي وتقني بامتياز يضم نحو 4 آلاف و500 باحث توظيف قدراتهم العلمية لخدمة الشؤون الدفاعية".
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