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وزير الدفاع الإيراني: طهران تمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم
وزير الدفاع الإيراني: طهران تمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم
قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، إن جيش بلاده يمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تطويرها بواسطة خبراء الصناعات... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T13:57+0000
2023-07-02T13:57+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من العلماء في وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحويل الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات يحتاج إلى عملية تنظيمية، مشيرا إلى أن المشاكل المعرفية تمثل جزءا من التحديات التي تواجه الباحثين وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية.وأوضح أن هناك تعاون بين وزارة الدفاع ونحو 400 مؤسسة متخصصة في مجالات ابتكارية مختلفة أبرزها الإلكترونيات والأسلحة البحرية والبرية والجوية.وقال العميد آشتياني: "إيران لديها برنامج علمي وتقني بامتياز يضم نحو 4 آلاف و500 باحث توظيف قدراتهم العلمية لخدمة الشؤون الدفاعية".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإيراني: طهران تمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم

13:57 GMT 02.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi / الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi /
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قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، إن جيش بلاده يمتلك أفضل أنواع الذخائر الذكية في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تطويرها بواسطة خبراء الصناعات الدفاعية في إيران.
جاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من العلماء في وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف آشتياني: "إيران حققت إنجازات دفاعية قيّمة رغم الحظر المفروض على البلاد"، مشيرا إلى أن مستقبل إيران سيشهد تحقيق المزيد من الإنجازات.

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحويل الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات يحتاج إلى عملية تنظيمية، مشيرا إلى أن المشاكل المعرفية تمثل جزءا من التحديات التي تواجه الباحثين وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية.
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وأوضح أن هناك تعاون بين وزارة الدفاع ونحو 400 مؤسسة متخصصة في مجالات ابتكارية مختلفة أبرزها الإلكترونيات والأسلحة البحرية والبرية والجوية.
وقال العميد آشتياني: "إيران لديها برنامج علمي وتقني بامتياز يضم نحو 4 آلاف و500 باحث توظيف قدراتهم العلمية لخدمة الشؤون الدفاعية".
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