https://sputnikarabic.ae/20230702/وصول-صياد-الأسلحة-النووية-إلى-أوروبا-1078661211.html

وصول "صياد الأسلحة النووية" إلى أوروبا

وصول "صياد الأسلحة النووية" إلى أوروبا

وصلت طائرة التحكم الإشعاعي التابعة لسلاح الجو الأمريكي "بوينغ دبليوسي-135 كونستانت فينيكس" إلى أوروبا. 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T13:25+0000

2023-07-02T13:25+0000

2023-07-02T13:25+0000

رصد عسكري

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وبحسب تقارير بوابة "فينيو ديلو"، نقلا عن خدمة "Flightradar24" لمراقبة الطيران، وصلت الطائرة "WC-135R Constant Phoenix" إلى قاعدة خانيا الجوية الواقعة في جزيرة كريت.تم تصميم الطائرة لمراقبة الاختبارات النووية، وجمع عينات الهواء لاكتشاف وجود مواد مشعة فيها، وتتبع السحب المشعة. نظرًا لمهامها، اكتسبت "WC-135R" لقب "صياد الأسلحة النووية".يذكر أنه كانت هناك إشارات عديدة ظهرت في وقت سابق، تدل على أن كييف تستعد لاستفزازات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وهناك معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات البريطانية متورطة في إعدادها.

https://sputnikarabic.ae/20230528/القوات-الأوكرانية-تحاول-مهاجمة-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-بطائرة-دون-طيار--1077521861.html

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