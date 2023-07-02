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https://sputnikarabic.ae/20230702/وصول-صياد-الأسلحة-النووية-إلى-أوروبا-1078661211.html
وصول "صياد الأسلحة النووية" إلى أوروبا
وصول "صياد الأسلحة النووية" إلى أوروبا
وصلت طائرة التحكم الإشعاعي التابعة لسلاح الجو الأمريكي "بوينغ دبليوسي-135 كونستانت فينيكس" إلى أوروبا. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T13:25+0000
2023-07-02T13:25+0000
رصد عسكري
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وبحسب تقارير بوابة "فينيو ديلو"، نقلا عن خدمة "Flightradar24" لمراقبة الطيران، وصلت الطائرة "WC-135R Constant Phoenix" إلى قاعدة خانيا الجوية الواقعة في جزيرة كريت.تم تصميم الطائرة لمراقبة الاختبارات النووية، وجمع عينات الهواء لاكتشاف وجود مواد مشعة فيها، وتتبع السحب المشعة. نظرًا لمهامها، اكتسبت "WC-135R" لقب "صياد الأسلحة النووية".يذكر أنه كانت هناك إشارات عديدة ظهرت في وقت سابق، تدل على أن كييف تستعد لاستفزازات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وهناك معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات البريطانية متورطة في إعدادها.
https://sputnikarabic.ae/20230528/القوات-الأوكرانية-تحاول-مهاجمة-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-بطائرة-دون-طيار--1077521861.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

وصول "صياد الأسلحة النووية" إلى أوروبا

13:25 GMT 02.07.2023
© Photo / U.S. Air Forceطائرة متخصصة أمريكية من طراز WC-135
طائرة متخصصة أمريكية من طراز WC-135 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Photo / U.S. Air Force
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وصلت طائرة التحكم الإشعاعي التابعة لسلاح الجو الأمريكي "بوينغ دبليوسي-135 كونستانت فينيكس" إلى أوروبا.
وبحسب تقارير بوابة "فينيو ديلو"، نقلا عن خدمة "Flightradar24" لمراقبة الطيران، وصلت الطائرة "WC-135R Constant Phoenix" إلى قاعدة خانيا الجوية الواقعة في جزيرة كريت.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بطائرة دون طيار
28 مايو, 17:24 GMT
تم تصميم الطائرة لمراقبة الاختبارات النووية، وجمع عينات الهواء لاكتشاف وجود مواد مشعة فيها، وتتبع السحب المشعة. نظرًا لمهامها، اكتسبت "WC-135R" لقب "صياد الأسلحة النووية".
يذكر أنه كانت هناك إشارات عديدة ظهرت في وقت سابق، تدل على أن كييف تستعد لاستفزازات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وهناك معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات البريطانية متورطة في إعدادها.
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