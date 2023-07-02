https://sputnikarabic.ae/20230702/وفد-من-وزارة-السياحة-المصرية-يزور-إيران-الأسبوع-المقبل-1078657364.html
وفد من وزارة السياحة المصرية يزور إيران الأسبوع المقبل
وفد من وزارة السياحة المصرية يزور إيران الأسبوع المقبل
أعلن رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في إيران، حرمة الله رفيعي، اليوم الأحد، أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل على رأس وفد من نشطاء... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T09:28+0000
2023-07-02T09:28+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رفيعي في مؤتمر صحفي، إنه "في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين حول مجال السياحة".وأضاف أن محادثات تعزيز وتنشيط السياحية مع مصر تمت بوساطة العراق.وتابع المسؤول الإيراني: "إلى أن يكون لدينا قنصلية في مصر، ستتم رحلات وجولات سياحية غير مباشرة من إيران إلى العراق ثم إلى مصر".وأعرب رفيعي عن أمله في أن تتحسن العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريبًا.وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة الاستفادة من الفرص في الوقت المناسب، وتغيير نظرة إيران إلى صناعة السياحة.كما رأى ربيعي أنه إذا دعمت الحكومة القطاع الخاص، فإن طهران قادرة على جذب 15 مليون سائح سنويا إليها.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/رئيسي-سلطان-عمان-أبلغنا-أن-مصر-تريد-استئناف-العلاقات-مع-إيران-فرحبنا-بذلك-فيديو-1078325036.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
وفد من وزارة السياحة المصرية يزور إيران الأسبوع المقبل
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أعلن رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في إيران، حرمة الله رفيعي، اليوم الأحد، أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال
رفيعي في مؤتمر صحفي، إنه "في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين حول مجال السياحة".
وأضاف أن محادثات تعزيز وتنشيط السياحية مع مصر تمت بوساطة العراق.
وتابع المسؤول الإيراني: "إلى أن يكون لدينا قنصلية في مصر، ستتم رحلات وجولات سياحية غير مباشرة من إيران إلى العراق ثم إلى مصر".
وأعرب رفيعي عن أمله في أن تتحسن العلاقات السياسية
بين طهران والقاهرة قريبًا.
وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة الاستفادة من الفرص في الوقت المناسب، وتغيير نظرة إيران إلى صناعة السياحة.
كما رأى ربيعي أنه إذا دعمت الحكومة القطاع الخاص، فإن طهران قادرة على جذب 15 مليون سائح سنويا إليها.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر
، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.