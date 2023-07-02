https://sputnikarabic.ae/20230702/-منزل-عمدة-مدينة-ليل-لو-روز-الفرنسية-يتعرض-للهجوم-1078655494.html
منزل عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية يتعرض للهجوم
منزل عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية يتعرض للهجوم
قال عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية إن منزله تعرض للهجوم، وأصيبت زوجته وطفله. ويعتبر أن الحادث محاولة اغتيال. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T05:49+0000
2023-07-02T05:49+0000
2023-07-02T06:05+0000
العالم
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وكتب العمدة على "تويتر": "الليلة الماضية... تعرض منزلي للهجوم وكانت عائلتي ضحية محاولة اغتيال".وبحسب قوله، أثناء تواجده في مكتبه، حاول مجهولون اقتحام منزله في سيارة ثم إضرام النار فيه. أصيبت زوجته وأحد أبنائه جراء الهجوم.وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.وفي يوم أمس السبت، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عاما)، وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية.وفرضت عدد من المدن الفرنسية، يوم أمس السبت، حظر تجول بدءا من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وإلى إشعار آخر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
منزل عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية يتعرض للهجوم
05:49 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 06:05 GMT 02.07.2023) تابعنا عبر
قال عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية إن منزله تعرض للهجوم، وأصيبت زوجته وطفله. ويعتبر أن الحادث محاولة اغتيال.
وكتب العمدة على "تويتر": "الليلة الماضية... تعرض منزلي للهجوم وكانت عائلتي ضحية محاولة اغتيال".
وبحسب قوله، أثناء تواجده في مكتبه، حاول مجهولون اقتحام منزله في سيارة ثم إضرام النار فيه. أصيبت زوجته وأحد أبنائه جراء الهجوم.
وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.
واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
وفي يوم أمس السبت، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عاما)، وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية.
وفرضت عدد من المدن الفرنسية، يوم أمس السبت، حظر تجول بدءا من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وإلى إشعار آخر.