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https://sputnikarabic.ae/20230703/إحباط-محاولة-لاغتيال-رئيس-شبه-جزيرة-القرم-نظمتها-الاستخبارات-الأوكرانية-1078670278.html
إحباط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم نظمتها الاستخبارات الأوكرانية... فيديو
إحباط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم نظمتها الاستخبارات الأوكرانية... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، نظمها جهاز الاستخبارات الأوكرانية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T07:18+0000
2023-07-03T07:49+0000
روسيا
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وقال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط محاولة لاغتيال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسينوف، نظمها جهاز الاستخبارات الأوكرانية.وأضاف البيان: "وفي سياق أنشطة التحري والتفتيش العملياتية، تم التعرف على مواطن روسي مواليد عام 1988، وتم احتجازه، كان قد جنده جهاز الاستخبارات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على أنشطة الاستطلاع والتخريب، بما في ذلك التدريب على المتفجرات وزرع الألغام".
https://sputnikarabic.ae/20230701/الدوما-الروسي-يعلق-على-تصريحات-أوكرانيا-حول-نشر-صواريخ-على-حدود-القرم-1078648287.html
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روسيا

إحباط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم نظمتها الاستخبارات الأوكرانية... فيديو

07:18 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 03.07.2023)
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 رئيس القرم سيرغي أكسينوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko /
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، نظمها جهاز الاستخبارات الأوكرانية.
وقال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط محاولة لاغتيال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسينوف، نظمها جهاز الاستخبارات الأوكرانية.
وأضاف البيان: "وفي سياق أنشطة التحري والتفتيش العملياتية، تم التعرف على مواطن روسي مواليد عام 1988، وتم احتجازه، كان قد جنده جهاز الاستخبارات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على أنشطة الاستطلاع والتخريب، بما في ذلك التدريب على المتفجرات وزرع الألغام".
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