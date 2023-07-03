https://sputnikarabic.ae/20230703/إذاعة-عبرية-حماس-تطالب-إسرائيل-عبر-وسطاء-بالوقف-الفوري-للعملية-العسكرية-في-جنين-1078682021.html
إذاعة عبرية: "حماس" تطالب إسرائيل "عبر وسطاء" بالوقف الفوري للعملية العسكرية في جنين
إذاعة عبرية: "حماس" تطالب إسرائيل "عبر وسطاء" بالوقف الفوري للعملية العسكرية في جنين
طالبت حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، عبر وسطاء، إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة "على الفور"،... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T11:25+0000
2023-07-03T11:25+0000
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: "نقلت قيادة حماس رسالة إلى إسرائيل عبر وسطاء: أوقفوا العملية فورًا في جنين، المقاومة قادرة على الرد بالطريقة والوقت المناسبين".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يجري حاليا تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب المسجد في مخيم جنين للاجئين. هاجمت طائرة للجيش الإسرائيلي لإزالة التهديد، مزيد من التفاصيل لاحقا".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 7 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مصر-تحذر-من-المخاطر-الجسيمة-للتصعيد-الإسرائيلي-في-جنين-1078677062.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
إذاعة عبرية: "حماس" تطالب إسرائيل "عبر وسطاء" بالوقف الفوري للعملية العسكرية في جنين
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طالبت حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، عبر وسطاء، إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة "على الفور"، مؤكدة أن المقاومة قادرة على الرد في الوقت المناسب.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: "نقلت قيادة حماس رسالة إلى إسرائيل عبر وسطاء: أوقفوا العملية فورًا في جنين، المقاومة قادرة على الرد بالطريقة والوقت المناسبين".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي
في بيان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يجري حاليا تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب المسجد في مخيم جنين للاجئين. هاجمت طائرة للجيش الإسرائيلي لإزالة التهديد، مزيد من التفاصيل لاحقا".
وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 7 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
وقال موقع
"واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.