https://sputnikarabic.ae/20230703/إيران-تعلن-استعدادها-لتفاعل-ثقافي-جديد-مع-روسيا-1078697623.html
إيران تعلن استعدادها لتفاعل ثقافي جديد مع روسيا
إيران تعلن استعدادها لتفاعل ثقافي جديد مع روسيا
أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن الأرضية جاهزة لتفاعل ثقافي جديد بين طهران وموسكو، ويمكن للبلدين التوصل إلى اتفاقيات جيدة في... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T16:18+0000
2023-07-03T16:18+0000
2023-07-03T16:18+0000
روسيا
العالم
إيران
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وقال إسماعيلي الذي يقوم بزيارة رسمية لموسكو: "لقد تم تجهيز الأرضية لبدء تفاعل ثقافي جديد بين إيران وروسيا، وآمل أن نشهد اتفاقات جيدة بين البلدين خلال رحلتي إلى موسكو".وأشار الوزير إلى أن إيران وروسيا لديهما تراث ثقافي وحضاري مشترك، وأن تفاعلهما آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة.وأضاف: "يبدو أن البلدين مستعدان الآن لخلق جو من التعاون الوثيق".وصل إسماعيلي إلى روسيا، اليوم الاثنين، بمناسبة أسبوع الثقافة الإيرانية، وكذلك لعقد لقاءات ومحادثات مع المسؤولين الروس، بمن فيهم وزيرة الثقافة في روسيا أولغا ليوبيموفا.يبدأ أسبوع الثقافة الإيرانية في روسيا، يوم الثلاثاء، و ستستضيف مدينتا موسكو وسان بطرسبرغ، فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني.وتتضمن برامج الأسبوع الثقافي الإيراني باستضافة العاصمة الروسية، أقساما مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك، معارض للفنون التقليدية الإيرانية، والسجاد الإيراني، وبرنامج مشتركة لأوركسترا والموسيقى التقليدية الوطنية، بالإضافة إلى عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.
https://sputnikarabic.ae/20230703/طهران-انضمام-إيران-بشكل-كامل-إلى-منظمة-شنغهاي-في-مصلحة-الجميع-1078689570.html
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روسيا, العالم, إيران
إيران تعلن استعدادها لتفاعل ثقافي جديد مع روسيا
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أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن الأرضية جاهزة لتفاعل ثقافي جديد بين طهران وموسكو، ويمكن للبلدين التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال الثقافة في الأيام المقبلة.
وقال إسماعيلي الذي يقوم بزيارة رسمية لموسكو: "لقد تم تجهيز الأرضية لبدء تفاعل ثقافي جديد بين إيران وروسيا، وآمل أن نشهد اتفاقات جيدة بين البلدين خلال رحلتي إلى موسكو".
وأشار الوزير إلى أن إيران وروسيا لديهما تراث ثقافي وحضاري مشترك، وأن تفاعلهما آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة.
وأضاف: "يبدو أن البلدين مستعدان الآن لخلق جو من التعاون الوثيق".
وصل إسماعيلي إلى روسيا، اليوم الاثنين، بمناسبة أسبوع الثقافة الإيرانية، وكذلك لعقد لقاءات ومحادثات مع المسؤولين الروس، بمن فيهم وزيرة الثقافة في روسيا أولغا ليوبيموفا.
يبدأ أسبوع الثقافة الإيرانية في روسيا، يوم الثلاثاء، و ستستضيف مدينتا موسكو وسان بطرسبرغ، فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني.
وتتضمن برامج الأسبوع الثقافي الإيراني باستضافة العاصمة الروسية، أقساما مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك، معارض للفنون التقليدية الإيرانية، والسجاد الإيراني، وبرنامج مشتركة لأوركسترا والموسيقى التقليدية الوطنية، بالإضافة إلى عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.