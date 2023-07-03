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https://sputnikarabic.ae/20230703/احتراق-كاميرا-وجهاز-بث-قناة-العربي-بعد-استهدافها-من-قبل-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1078678423.html
احتراق كاميرا وجهاز بث قناة "العربي" بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي... فيديو
احتراق كاميرا وجهاز بث قناة "العربي" بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي... فيديو
تداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو يوثق احتراق كاميرا تابعة لقناة "العربي" بعد قيام الجيش الإسرائيلي باستهدافها. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T10:18+0000
2023-07-03T10:18+0000
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وتظهر المشاهد احتراق الكاميرا بعد سقوطها على الأرض وتصاعد الأدخنة منها بعد استهدافها في جنين.وبحسب القناة، فقد أطلق قناصة "الرصاص الحي بشكل مباشر على الصحفيين"، وأن طاقمها "محاصر داخل أحد المنازل في المخيم".وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عملية عسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 7، بينهم 3 نتيجة القصف، الأمر الذي قد يزيد من حدة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230703/تصويت-هل-تشعر-بازدياد-التوتر-الفلسطيني---الإسرائيلي-في-الفترة-الأخيرة؟-1078676351.html
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي

احتراق كاميرا وجهاز بث قناة "العربي" بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي... فيديو

10:18 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Kirill Kalinikov / الانتقال إلى بنك الصورفيديو كاميرا
فيديو كاميرا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Kirill Kalinikov
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تداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو يوثق احتراق كاميرا تابعة لقناة "العربي" بعد قيام الجيش الإسرائيلي باستهدافها.
وتظهر المشاهد احتراق الكاميرا بعد سقوطها على الأرض وتصاعد الأدخنة منها بعد استهدافها في جنين.

وأكدت قناة "العربي"، نقلا عن مراسها، أن الجيش الإسرائيلي "استهدف طاقم (العربي) بشكل مباشر بالرصاص الحي، حيث أصاب الكاميرا وأحرق جهاز البث".

وبحسب القناة، فقد أطلق قناصة "الرصاص الحي بشكل مباشر على الصحفيين"، وأن طاقمها "محاصر داخل أحد المنازل في المخيم".
وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عملية عسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".
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ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.
وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 7، بينهم 3 نتيجة القصف، الأمر الذي قد يزيد من حدة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
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