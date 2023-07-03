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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/اختراق-الاتصالات-العسكرية-الأوكرانية-يكشف-عن-كارثة-حلت-بـالبومة--1078693471.html
اختراق الاتصالات العسكرية الأوكرانية يكشف عن كارثة حلت بـ"البومة"
اختراق الاتصالات العسكرية الأوكرانية يكشف عن كارثة حلت بـ"البومة"
دمرت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية جميع المخابئ الأوكرانية المنتشرة في اتجاه دونيتسك، واستطاعت رصد الاتصالات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T14:56+0000
2023-07-03T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ورصدت القوات الروسية الاتصالات التي حدثت بين الوحدات الأوكرانية بعد تدمير جميع المقرات الموجودة في منطقة العمليات، حيث تم تسجيل نداء لأحد الجنود الأوكرانيين وهو يوجه كلمته إلى أحد المقرات في المنطقة المستهدفة: "البومة (رمز المقر)، كم شخص منكم بقي في المركز؟".وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية بتدمير مقرات ومراكز انتشار القوات الأوكرانية المتخفية داخل الغابات.وتصاعدت الأدخنة بعد تدمير المقرات المنتشرة في الغابات على محور دونيتسك، حيث وجه الجيش الروسي ضربات على عدد من هذه المقرات التي حاولت التخفي بين الغابات الكثيفة.شاهد أيضا: مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

اختراق الاتصالات العسكرية الأوكرانية يكشف عن كارثة حلت بـ"البومة"

14:56 GMT 03.07.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور دبابة أوكرانية مدمرة
 دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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دمرت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية جميع المخابئ الأوكرانية المنتشرة في اتجاه دونيتسك، واستطاعت رصد الاتصالات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني.
ورصدت القوات الروسية الاتصالات التي حدثت بين الوحدات الأوكرانية بعد تدمير جميع المقرات الموجودة في منطقة العمليات، حيث تم تسجيل نداء لأحد الجنود الأوكرانيين وهو يوجه كلمته إلى أحد المقرات في المنطقة المستهدفة: "البومة (رمز المقر)، كم شخص منكم بقي في المركز؟".

وأجاب الجندي الموجود في المركز والذي أطلق عليه رمز (البومة): "أنا الوحيد المتبقي هنا".

وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية بتدمير مقرات ومراكز انتشار القوات الأوكرانية المتخفية داخل الغابات.
وتصاعدت الأدخنة بعد تدمير المقرات المنتشرة في الغابات على محور دونيتسك، حيث وجه الجيش الروسي ضربات على عدد من هذه المقرات التي حاولت التخفي بين الغابات الكثيفة.
شاهد أيضا: مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
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