https://sputnikarabic.ae/20230703/اختراق-الاتصالات-العسكرية-الأوكرانية-يكشف-عن-كارثة-حلت-بـالبومة--1078693471.html
اختراق الاتصالات العسكرية الأوكرانية يكشف عن كارثة حلت بـ"البومة"
اختراق الاتصالات العسكرية الأوكرانية يكشف عن كارثة حلت بـ"البومة"
دمرت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية جميع المخابئ الأوكرانية المنتشرة في اتجاه دونيتسك، واستطاعت رصد الاتصالات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T14:56+0000
2023-07-03T14:56+0000
2023-07-03T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062458949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b54a3847b0663aaea220ffcbc778758.jpg
ورصدت القوات الروسية الاتصالات التي حدثت بين الوحدات الأوكرانية بعد تدمير جميع المقرات الموجودة في منطقة العمليات، حيث تم تسجيل نداء لأحد الجنود الأوكرانيين وهو يوجه كلمته إلى أحد المقرات في المنطقة المستهدفة: "البومة (رمز المقر)، كم شخص منكم بقي في المركز؟".وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية بتدمير مقرات ومراكز انتشار القوات الأوكرانية المتخفية داخل الغابات.وتصاعدت الأدخنة بعد تدمير المقرات المنتشرة في الغابات على محور دونيتسك، حيث وجه الجيش الروسي ضربات على عدد من هذه المقرات التي حاولت التخفي بين الغابات الكثيفة.شاهد أيضا: مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062458949_167:0:1127:720_1920x0_80_0_0_a7c7d0cc99dffa8b4e05d75a5599f4c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اختراق الاتصالات العسكرية الأوكرانية يكشف عن كارثة حلت بـ"البومة"
تابعنا عبر
دمرت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية جميع المخابئ الأوكرانية المنتشرة في اتجاه دونيتسك، واستطاعت رصد الاتصالات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني.
ورصدت القوات الروسية الاتصالات التي حدثت بين الوحدات الأوكرانية بعد تدمير جميع المقرات الموجودة في منطقة العمليات، حيث تم تسجيل نداء لأحد الجنود الأوكرانيين وهو يوجه كلمته إلى أحد المقرات في المنطقة المستهدفة: "البومة (رمز المقر)، كم شخص منكم بقي في المركز؟".
وأجاب الجندي الموجود في المركز والذي أطلق عليه رمز (البومة): "أنا الوحيد المتبقي هنا".
وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية بتدمير مقرات ومراكز انتشار القوات الأوكرانية المتخفية داخل الغابات.
وتصاعدت الأدخنة بعد تدمير المقرات المنتشرة في الغابات على محور دونيتسك، حيث وجه الجيش الروسي ضربات على عدد من هذه المقرات التي حاولت التخفي بين الغابات الكثيفة.