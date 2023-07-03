https://sputnikarabic.ae/20230703/الأسد-يبحث-مع-وزير-الخارجية-الأردني-ملف-عودة-اللاجئين-السوريين-والعلاقات-الثنائية-بين-البلدين---1078689747.html
الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين
الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين
بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين بلديهما. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T13:25+0000
2023-07-03T13:25+0000
2023-07-03T13:51+0000
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وشدد الرئيس السوري خلال لقائه مع وزير الخارجية الأردني على أن "العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية"، وفقا لبيان من الرئاسة السورية.وأشار الأسد إلى أنمن ناحيته، عرض وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للرئيس السوري، بشار الأسد، "آخر الجهود التي يبذلها الأردن في مسألة عودة اللاجئين السوريين والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة"، بحسب البيان السوري.وأكد الصفدي "دعم الأردن للاستقرار في سوريا، واستعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين"، لافتا إلى أن "التدرج في معالجة آثار الأزمة السورية هو الخيار الأكثر واقعية وفائدة".والتقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، والوفد المرافق له في دمشق.وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سوريا ومبادرة حل الأزمة".
https://sputnikarabic.ae/20230416/البنك-الدولي-يوافق-على-تمديد-برنامج-اقتصادي-للاجئين-السوريين-في-الأردن-1075971657.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار
الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين
13:25 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين بلديهما.
وشدد الرئيس السوري
خلال لقائه مع وزير الخارجية الأردني على أن "العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية"، وفقا لبيان من الرئاسة السورية.
كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، وجدّد التأكيد على أن ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال.
من ناحيته، عرض وزير الخارجية الأردني
، أيمن الصفدي، للرئيس السوري، بشار الأسد، "آخر الجهود التي يبذلها الأردن في مسألة عودة اللاجئين السوريين والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة"، بحسب البيان السوري.
وأكد الصفدي "دعم الأردن للاستقرار في سوريا، واستعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين"، لافتا إلى أن "التدرج في معالجة آثار الأزمة السورية هو الخيار الأكثر واقعية وفائدة".
والتقى وزير الخارجية والمغتربين السوري
، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، والوفد المرافق له في دمشق.
وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سوريا ومبادرة حل الأزمة".