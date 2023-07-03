https://sputnikarabic.ae/20230703/البرلمان-العربي-يدين-قيام-ميليشيات-الشباب-الإرهابية-بتفجير-مسجد-في-الصومال-1078687946.html

البرلمان العربي يدين قيام حركة "الشباب" الإرهابية بتفجير مسجد في الصومال

البرلمان العربي يدين قيام حركة "الشباب" الإرهابية بتفجير مسجد في الصومال

أدان البرلمان العربي قيام ميليشيا "الشباب" الإرهابية بتفجير مسجد في ولاية هيرشبيلي وسط الصومال، واصفا الهجوم بـ "الجريمة النكراء ضد الإنسانية". 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T12:53+0000

2023-07-03T12:53+0000

2023-07-03T13:00+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

الصومال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102043/44/1020434452_0:185:3696:2264_1920x0_80_0_0_3b102bc6e11e8be88446c4e69951c35f.jpg

وقال البرلمان في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه يدين "قيام ميليشيات حركة الشباب الإرهابية، بتفجير مسجد في منطقة "دار النعيم" الكائن فى إقليم شبيلى الوسطى في ولاية هيرشبيلى".واعتبر البرلمان الغربي أن "هذه الجريمة النكراء هي جريمة ضد الإنسانية ترفضها كل الأديان السماوية والمواثيق والقوانين الدولية".وشدد على أن "الإرهاب لا دين له"، مؤكدا على ضرورة "تكاتف كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية للتصدي للإرهاب ووقف مصادر التمويل والداعمين لتلك الجماعة الإرهابية".وأكد البرلمان العربي على "دعمه الكامل للصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب، والتي حققت خلالها خطوات ملموسة ونجاحات كبيرة لدحض هذه الجماعة الإرهابية".ودعا إلى ضرورة "توفير الدعم الدولي للصومال في هذا الصدد".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، عن مسؤلين وشهود عيان، إن العناصر الإرهابية تسللت إلى المنطقة وقامت بتفجير مسجد "دار النعيم"، دون أن تتطرق إلى سقوط ضحايا من عدمه.ونقلت عن محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو الأسبق، الدكتور حسن حسين مونغاب، قوله: "لا فرق بين مليشيات الشباب الإرهابية التي اعتدت على حرمة مسجد "دار النعيم" وبين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد".يذكر أن حركة "الشباب" الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) في عام 2009، وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.وخاضت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة "الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.

https://sputnikarabic.ae/20230622/انسحاب-قوة-الاتحاد-الأفريقي-أتميس-من-الصومال-الأسباب-والمآلات-1078403974.html

https://sputnikarabic.ae/20230611/الصومال-مقتل-19-عنصرا-من-حركة-الشباب-في-عملية-أمنية-جنوب-شرقي-البلاد-1077997311.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصومال