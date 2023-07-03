https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الأمريكي-يصعد-أنشطته-في-تصدير-النفط-السوري-المسروق-نحو-الأسواق-العالمية-1078690730.html

الجيش الأمريكي يصعد أنشطته في تصدير النفط السوري المسروق نحو الأسواق العالمية

الجيش الأمريكي يصعد أنشطته في تصدير النفط السوري المسروق نحو الأسواق العالمية

يواصل الجيش الأمريكي عمليات سرقة النفط السوري من الحقول التي يسيطر عليها شرقي سوريا، وذلك عبر قوافل الصهاريج التي تخرج بشكل يومي عبر المعابر غير الشرعية بين... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T13:46+0000

2023-07-03T13:46+0000

2023-07-03T13:57+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/03/1078690124_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2c87756d24212b037e53473b3e031a3d.jpg

وقالت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن الاحتلال الأمريكي صعّد خلال الأونة الأخيرة من عمليات سرقة ونهب الثروات السورية، حيث يخرج خلال ساعات اليوم الواحد عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من حقول منطقة الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية، ومنها إلى أسواق أخرى.وذكرت المصادر أن الاحتلال الأمريكي أخرج خلال الساعات الأخيرة رتلاً مكوناً من 40 صهريجاً على دفعات، محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي.وحصل مراسل "سبوتنيك" على صور توثق لحظة قيام قافلة آليات وصهاريج تابعة للجيش الأمريكي، بعملية سرقة النفط من أحد الآبار ومحطات التزويد التابعة لمديرية حقول نفط وغاز الحسكة "الرميلان" الحكومية السورية، شمال شرقي البلاد.حيث تظهر مجموعة من الصهاريج والآليات الأمريكية التي تقوم بعمليات تعبئة النفط والغاز من الآبار الواقعة بين بلدتي رميلان والجوادية قرب الحدود السورية- العراقية أقصى الشرق من محافظة الحسكة، لتقوم بنقلها مباشرة إلى داخل أراضي إقليم شمال العراق (كردستان العراق).كما حصل مراسل "سبوتنيك" على مقطع فيديو يوثق استمرار الجيش الأمريكي تحت مظلة ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم، بإدخال قوافل من الشاحنات المحملة باللوائح الاسمنتية وذلك ضمن سعيه لتحصين قواعده غير الشرعية في حقول وآبار النفط في مدن الرميلان والحسكة والشدادي وريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الرفض الشعبي والعشائري لتواجده وعمليات الاستهداف العسكري لها والتي أوقعت خسائر بشرية في صفوفه خلال الأشهر الماضية.وكان إنتاج سوريا من النفط الخام عام 2010 قد وصل إلى ما يقارب 360 ألف برميل يوميا، منها 100 ألف برميل يوميا من حقول مديرية نفط الحسكة في رميلان شمال شرقي محافظة الحسكة، أما من القمح فكانت محافظة الحسكة تنتج ما يقارب المليون طن سنويا، وكانت سوريا تعتبر بلدا مصدرا للنفط والقمح، في حين أنها اليوم أصبحت بلدا مستوردا للنفط والقمح، كما أنها تجد صعوبة كبيرة في تأمينهما بسبب العقوبات الغربية والأمريكية وفق قانون "قيصر" الجائر.

https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-الضابط-الأمريكي-الذي-يدير-عمليات-داعش-في-سوريا-1078683293.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري