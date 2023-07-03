https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-التوابيت-الفرنسية--1078685190.html
الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية
الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية
نقلت مصادر إعلامية غربية عن عناصر وضباط لدى الجيش الأوكراني، الذين عبروا عن سخطهم من المدرعات الفرنسية التي تحولت إلى ما يشبه "التوابيت" بسبب موت جميع طاقمها... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:20+0000
2023-07-03T12:20+0000
2023-07-03T12:20+0000
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أخبار أوكرانيا
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أعلنت كييف بالفعل في أبريل/ نيسان الماضي، أن لديها هذه الناقلات تحت تصرفها، وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن الآن هناك الكثير من الشكاوى حول السيارات.قال رائد أوكراني يقود كتيبة في دونباس، إن "أسلحة هذه المركبات ذات العجلات وأجهزة المراقبة الخاصة بها جيدة، لكن بسبب دروعها الخفيفة فهي "غير مناسبة" للانتشار في الهجوم".وبحسب صحيفة "lepoint" الفرنيسة، قال الضابط : "في هذ الصراع بنيران المدفعية الشديدة، يثبت ضعف دروعهم أنه نقطة ضعف رئيسية".وأفاد الظابط بأن "إرسال هذه المركبات للهجوم بحيث يتم تدميرها هو عديم الفائدة لأنه يعرض الطاقم للخطر".
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-لتدمير-وحدة-أوكرانية-ضخمة-بعد-محاولتها-تنفيذ-هجوم-ليلي--قرب-سوليدار-فيديو-1078675042.html
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أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية
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نقلت مصادر إعلامية غربية عن عناصر وضباط لدى الجيش الأوكراني، الذين عبروا عن سخطهم من المدرعات الفرنسية التي تحولت إلى ما يشبه "التوابيت" بسبب موت جميع طاقمها في داخلها.
أعلنت كييف بالفعل في أبريل/ نيسان الماضي، أن لديها هذه الناقلات تحت تصرفها، وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن الآن هناك الكثير من الشكاوى حول السيارات.
قال قائد كتيبة من لواء المشاة البحرية 37 الأوكرانية أن "مدرعات "أمكس - 10 أرسي" التي تقدمها فرنسا إلى أوكرانيا وتستخدم حاليا في هجوم كييف، لا تبدو مناسبة لتنفيذ هجمات على الجبهة".
قال رائد أوكراني يقود كتيبة في دونباس، إن "أسلحة هذه المركبات ذات العجلات وأجهزة المراقبة الخاصة بها جيدة، لكن بسبب دروعها الخفيفة فهي "غير مناسبة" للانتشار في الهجوم".
وأضاف ضابط يحمل علامة "سبارتان": "لسوء الحظ، فُقد الطاقم بأكمله المكون من أربعة أفراد حياتهم في المدرعة، عندما انفجرت قذائف المدفعية قرب المدرعة. وبحسب الظابط، الشظية اخترقت الدرع وأصابت مخزن الذخيرة الذي انفجر".
وبحسب صحيفة "lepoint
" الفرنيسة، قال الضابط : "في هذ الصراع بنيران المدفعية الشديدة، يثبت ضعف دروعهم أنه نقطة ضعف رئيسية".
ووفقًا له، فإن بعض مدرعات "أمكس - 10 أرسي" تعاني من مشاكل في الإرسال. على ما يبدو، لا يقومون بعمل جيد عندما يتحركون على طرق مغبرة.
وأفاد الظابط بأن "إرسال هذه المركبات للهجوم بحيث يتم تدميرها هو عديم الفائدة لأنه يعرض الطاقم للخطر".