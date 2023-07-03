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القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-التوابيت-الفرنسية--1078685190.html
الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية
الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية
نقلت مصادر إعلامية غربية عن عناصر وضباط لدى الجيش الأوكراني، الذين عبروا عن سخطهم من المدرعات الفرنسية التي تحولت إلى ما يشبه "التوابيت" بسبب موت جميع طاقمها... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:20+0000
2023-07-03T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أعلنت كييف بالفعل في أبريل/ نيسان الماضي، أن لديها هذه الناقلات تحت تصرفها، وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن الآن هناك الكثير من الشكاوى حول السيارات.قال رائد أوكراني يقود كتيبة في دونباس، إن "أسلحة هذه المركبات ذات العجلات وأجهزة المراقبة الخاصة بها جيدة، لكن بسبب دروعها الخفيفة فهي "غير مناسبة" للانتشار في الهجوم".وبحسب صحيفة "lepoint" الفرنيسة، قال الضابط : "في هذ الصراع بنيران المدفعية الشديدة، يثبت ضعف دروعهم أنه نقطة ضعف رئيسية".وأفاد الظابط بأن "إرسال هذه المركبات للهجوم بحيث يتم تدميرها هو عديم الفائدة لأنه يعرض الطاقم للخطر".
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-لتدمير-وحدة-أوكرانية-ضخمة-بعد-محاولتها-تنفيذ-هجوم-ليلي--قرب-سوليدار-فيديو-1078675042.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية

12:20 GMT 03.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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نقلت مصادر إعلامية غربية عن عناصر وضباط لدى الجيش الأوكراني، الذين عبروا عن سخطهم من المدرعات الفرنسية التي تحولت إلى ما يشبه "التوابيت" بسبب موت جميع طاقمها في داخلها.
أعلنت كييف بالفعل في أبريل/ نيسان الماضي، أن لديها هذه الناقلات تحت تصرفها، وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن الآن هناك الكثير من الشكاوى حول السيارات.

قال قائد كتيبة من لواء المشاة البحرية 37 الأوكرانية أن "مدرعات "أمكس - 10 أرسي" التي تقدمها فرنسا إلى أوكرانيا وتستخدم حاليا في هجوم كييف، لا تبدو مناسبة لتنفيذ هجمات على الجبهة".

قال رائد أوكراني يقود كتيبة في دونباس، إن "أسلحة هذه المركبات ذات العجلات وأجهزة المراقبة الخاصة بها جيدة، لكن بسبب دروعها الخفيفة فهي "غير مناسبة" للانتشار في الهجوم".

وأضاف ضابط يحمل علامة "سبارتان": "لسوء الحظ، فُقد الطاقم بأكمله المكون من أربعة أفراد حياتهم في المدرعة، عندما انفجرت قذائف المدفعية قرب المدرعة. وبحسب الظابط، الشظية اخترقت الدرع وأصابت مخزن الذخيرة الذي انفجر".

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
08:55 GMT
وبحسب صحيفة "lepoint" الفرنيسة، قال الضابط : "في هذ الصراع بنيران المدفعية الشديدة، يثبت ضعف دروعهم أنه نقطة ضعف رئيسية".

ووفقًا له، فإن بعض مدرعات "أمكس - 10 أرسي" تعاني من مشاكل في الإرسال. على ما يبدو، لا يقومون بعمل جيد عندما يتحركون على طرق مغبرة.

وأفاد الظابط بأن "إرسال هذه المركبات للهجوم بحيث يتم تدميرها هو عديم الفائدة لأنه يعرض الطاقم للخطر".
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