https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-السوداني-يفتح-باب-التطوع-أمام-الشباب-لمواجهة-تمرد-الدعم-السريع-1078692399.html
الجيش السوداني يفتح باب التطوع أمام الشباب لمواجهة "تمرد الدعم السريع"
الجيش السوداني يفتح باب التطوع أمام الشباب لمواجهة "تمرد الدعم السريع"
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، عن "فتح الباب أمام الشباب للالتحاق بقوات الجيش لمواجهة التمرد الذي تقوم به قوات الدعم السريع". 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T14:20+0000
2023-07-03T14:20+0000
2023-07-03T14:20+0000
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وأفاد الجيش السوداني، عبر صفحته على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأنه "إنفاذًا لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات "الدعم السريع"، إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230702/معارك-عنيفة-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-في-محيط-قاعدة-سلاح-المدرعات-1078662375.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يفتح باب التطوع أمام الشباب لمواجهة "تمرد الدعم السريع"
تابعنا عبر
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، عن "فتح الباب أمام الشباب للالتحاق بقوات الجيش لمواجهة التمرد الذي تقوم به قوات الدعم السريع".
وأفاد الجيش السوداني، عبر صفحته على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأنه "إنفاذًا لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات "الدعم السريع"، إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى
بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.