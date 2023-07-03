https://sputnikarabic.ae/20230703/الخارجية-الإيرانية-توقيت-زيارة-رئيسي-إلى-السعودية-غير-محدد-بعد-1078689904.html

الخارجية الإيرانية: توقيت زيارة رئيسي إلى السعودية "غير محدد بعد"

الخارجية الإيرانية: توقيت زيارة رئيسي إلى السعودية "غير محدد بعد"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن توقيت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة العربية السعودية غير محدد بعد. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "توقيت الزيارة غير محدد بعد"، مضيفا أنه "سيتم إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة السعودية في إيران قريبا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار كنعاني إلى أن "الاستثمار المشترك من أهداف استئناف العلاقات بين البلدين"، مشددا على أن "الأرضية اللازمة لهذا الأمر متوفرة ونسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين تناسبا مع العلاقات السياسية".يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

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