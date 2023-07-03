https://sputnikarabic.ae/20230703/الخارجية-الفلسطينية-ما-تقوم-به-حكومة-نتنياهو-في-جنين-مخطط-معد-مسبقا-لتفجير-ساحة-الصراع-1078698177.html

الخارجية الفلسطينية: ما تقوم به حكومة نتنياهو في جنين مخطط معد مسبقا لتفجير ساحة الصراع

الخارجية الفلسطينية: ما تقوم به حكومة نتنياهو في جنين مخطط معد مسبقا لتفجير ساحة الصراع

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "جرائم حكومة بنيامين نتنياهو في جنين تصب ضمن مخطط إسرائيلي مُعد مسبقًا، لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T16:26+0000

2023-07-03T16:26+0000

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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل ترجمة عقليتها الاستعمارية العنصرية القائمة على منطق القوة في مواجهة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في جنين ومخيمها، مُرتكبة المزيد من جرائم القتل والتخريب والتدمير للبنى التحتية".وأضافت أن هناك "محاولات بائسة من الحكومة الإسرائيلية لتضليل الرأي العام العالمي من خلال ربط مزعوم بين ما يحدث في مخيم جنين وقوى إقليمية، بهدف التغطية على جرائمها ضد شعبنا وإخفاء أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.

https://sputnikarabic.ae/20230703/إذاعة-عبرية-حماس-تطالب-إسرائيل-عبر-وسطاء-بالوقف-الفوري-للعملية-العسكرية-في-جنين-1078682021.html

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