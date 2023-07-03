https://sputnikarabic.ae/20230703/الدفاع-الألمانية-تسلم-العشرات-من-دبابات-ليوبارد-لكييف-1078693316.html

الدفاع الألمانية تسلم العشرات من دبابات "ليوبارد" لكييف

الدفاع الألمانية تسلم العشرات من دبابات "ليوبارد" لكييف

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن عشرات الدبابات من نوع "ليوبارد" مقدمة من ألمانيا والدنمارك، ستصل إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T14:49+0000

2023-07-03T14:49+0000

2023-07-03T14:49+0000

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وقال بيستوريوس: "في الأسابيع المقبلة، ستتلقى أوكرانيا العشرات من دبابات " ليوبارد 1أ5" القتالية المقدمة من ألمانيا والدنمارك".وأضاف في مقابلة مع "رزيكزبوسبوليتا": "في شهر مايو (أيار) وحده، قمنا بإعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تشمل أسلحة أخرى ضرورية، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز" إيريس-تي".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الروسية دمرت 920 عربة مدرعة، من بينها 16 دبابة "ليوبارد"، في مناطق دونباس وزابوروجيه خلال شهر.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. كما صرح الكرملين أن ضخ السلاح لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".أقرا أيضا: ألمانيا تقر بتدمير دبابات "ليوبارد" بضربات روسية في أوكرانياشاهد أيضا: المشاهد الأولى لمقبرة دبابات "ليوبارد" المتفحمة بنيران الجيش الروسي... فيديوأقرأ أيضا: ضجة في ألمانيا بسبب مقال يكشف إمكانية تدمير دبابات "ليوبارد" بطلقة روسية واحدة

https://sputnikarabic.ae/20230702/ألمانيا-تحث-كييف-على-تجنب-ضرب-أراضي-روسيا-بأسحلتها-1078662170.html

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