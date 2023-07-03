https://sputnikarabic.ae/20230703/الصحة-العالمية-السعودية-بذلت-جهودا-استثنائية-لتوفير-الخدمات-الصحية-للحجاج-1078674814.html

الصحة العالمية: السعودية بذلت جهودا استثنائية لتوفير الخدمات الصحية للحجاج

الصحة العالمية: السعودية بذلت جهودا استثنائية لتوفير الخدمات الصحية للحجاج

قالت منظمة الصحة العالمية، إن موسم الحج 2023 لم يسجل أي حوادث كبيرة أو تفشٍ للأمراض، مشيدةً بجهود السعودية ونجاحها في تنظيم الحج. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T08:38+0000

2023-07-03T08:38+0000

2023-07-03T08:38+0000

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078500892_71:0:1010:528_1920x0_80_0_0_a4cd688d130d2aff8ac09daf5cb92290.jpg

وفي بيان لها، أثنت المنظمة على "الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي"، وفق قناة "الإخبارية".وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري: "نحن نقدر الجهود الخارقة التى تبذلها السلطات السعودية لتنظيم وتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج".وكانت السعودية قد أعلنت إتمام موسم الحج 2023 بنجاح، حيث شهد أول عودة كاملة للحجاج بعد جائحة كورونا، وبلغ عدد الحجاج نحو 1.8 مليون حاج، بينما بلغ العدد الموسم الماضي 899 ألفا و353 حاج.وقال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل: "نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة".وأضاف الجلاجل، في بيان من مركز القيادة والتحكم في منى، إن "عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر من 400 ألف حاج، كما تم إجراء أكثر من 50 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 800 قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد عن 1600 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى "صحة" الافتراضي لأكثر من 4000 حاج".

https://sputnikarabic.ae/20230701/السعودية-تعلن-نجاح-موسم-الحج-وخلوه-من-أي-تفشيات-1078644035.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية