https://sputnikarabic.ae/20230703/الصين-وروسيا-تؤكدان-وجود-رغبة-متبادلة-لتعزيز-التعاون-العسكري-1078676089.html
الصين وروسيا تؤكدان وجود رغبة متبادلة لتعزيز التعاون العسكري
الصين وروسيا تؤكدان وجود رغبة متبادلة لتعزيز التعاون العسكري
التقى وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، بالقائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:24+0000
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ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي"، بيانا صادرا عن وزير الدفاع الصيني، قال فيه إنه في ظل توجيهات رؤساء البلدين، تطورت التبادلات العسكرية والتعاون العسكري بين الصين وروسيا بشكل متزايد، حيث أن لدى البحريتين تفاعلات وثيقة وتبادلات متكررة.وأعرب لي عن أمله في أن يتمكن الجانبان من تعزيز الاتصالات على جميع المستويات؛ ما بين تنظيم تدريبات ودوريات ومسابقات مشتركة بشكل منتظم، إلى جانب توسيع التعاون العملي في المجالات المهنية للإسهام بفعالية في السلام والاستقرار الإقليمي وحتى العالمي.من جانبه، أوضح القائد العام للبحرية الروسية، يفمينوف، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون العملي بين الجيشين في مختلف المجالات.وقال إن روسيا مستعدة للحفاظ على التنسيق الوثيق مع الصين، والتنفيذ الصارم للتوافق الذي توصل إليه الزعيمان، وتوسيع التبادلات البحرية باستمرار على جميع المستويات، وتنظيم التدريبات المهمة بشكل مشترك مثل التدريبات والدوريات البحرية المشتركة، ودفع العلاقات العسكرية الثنائية باستمرار إلى مستوى أعلى.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا والصين أجرتا مشاورات بشأن قضايا الدفاع الصاروخي.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو/ حزيران، عُقدت مشاورات منتظمة في موسكو بين وزارتي الخارجية الروسية والصينية حول الدفاع الصاروخي، وتم تبادل شامل لوجهات النظر حول مختلف جوانب هذه القضية، بما في ذلك أبعادها العالمية والإقليمية".وأضاف البيان أنه تم تأكيد التركيز على عقد مثل هذه المشاورات بشكل منتظم في المستقبل.وقي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا واثقة من علاقاتها مع الصين، حيث أن مواقف البلدين بشأن قضايا النظام العالمي الحديث متقاربة للغاية.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الأخبار
الصين وروسيا تؤكدان وجود رغبة متبادلة لتعزيز التعاون العسكري
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التقى وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، بالقائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين.
ونقلت صحيفة
"تشاينا ديلي"، بيانا صادرا عن وزير الدفاع الصيني، قال فيه إنه في ظل توجيهات رؤساء البلدين، تطورت التبادلات العسكرية والتعاون العسكري بين الصين وروسيا بشكل متزايد، حيث أن لدى البحريتين تفاعلات وثيقة وتبادلات متكررة.
وأعرب لي عن أمله في أن يتمكن الجانبان من تعزيز الاتصالات على جميع المستويات؛ ما بين تنظيم تدريبات ودوريات ومسابقات مشتركة بشكل منتظم، إلى جانب توسيع التعاون العملي في المجالات المهنية للإسهام بفعالية في السلام والاستقرار الإقليمي وحتى العالمي.
من جانبه، أوضح القائد العام للبحرية الروسية، يفمينوف، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون العملي بين الجيشين في مختلف المجالات.
وقال إن روسيا مستعدة للحفاظ على التنسيق الوثيق مع الصين، والتنفيذ الصارم للتوافق الذي توصل إليه الزعيمان، وتوسيع التبادلات البحرية باستمرار على جميع المستويات، وتنظيم التدريبات المهمة بشكل مشترك مثل التدريبات والدوريات البحرية المشتركة، ودفع العلاقات العسكرية الثنائية باستمرار إلى مستوى أعلى.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا والصين أجرتا مشاورات بشأن قضايا الدفاع الصاروخي
.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو/ حزيران، عُقدت مشاورات منتظمة في موسكو بين وزارتي الخارجية الروسية والصينية حول الدفاع الصاروخي، وتم تبادل شامل لوجهات النظر حول مختلف جوانب هذه القضية، بما في ذلك أبعادها العالمية والإقليمية".
وأضاف البيان أنه تم تأكيد التركيز على عقد مثل هذه المشاورات بشكل منتظم في المستقبل.
وقي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا واثقة من علاقاتها مع الصين، حيث أن مواقف البلدين بشأن قضايا النظام العالمي الحديث متقاربة للغاية.