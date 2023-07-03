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https://sputnikarabic.ae/20230703/العراق-يعلن-القبض-على-6-إرهابيين-خطرين-من-داعش-1078676238.html
العراق يعلن القبض على 6 إرهابيين خطرين من "داعش"
العراق يعلن القبض على 6 إرهابيين خطرين من "داعش"
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن القبض على 6 إرهابيين خطرين في محافظة نينوي. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:26+0000
2023-07-03T09:26+0000
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تنظيم داعش الإرهابي
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وأشارت إلى أن الإرهابيين "شاركوا في مقاتلة الأجهزة الأمنية والاعتداء على المواطنين، وينتمون إلى ما يسمى بـ (لواء المعسكرات العامة وفرقة اليرموك و أيسر الأسرى و فرقة ذات الصواري و جيش دابق)، ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230625/مصرع-عنصر-أمن-عراقي-وإصابة-2-آخرين-في-هجوم-لـداعش-شمالي-البلاد-1078486216.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

العراق يعلن القبض على 6 إرهابيين خطرين من "داعش"

09:26 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / SABAH ARAR / الشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
الشرطة العراقية
© AFP 2023 / SABAH ARAR /
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن القبض على 6 إرهابيين خطرين في محافظة نينوي.
وأشارت إلى أن الإرهابيين "شاركوا في مقاتلة الأجهزة الأمنية والاعتداء على المواطنين، وينتمون إلى ما يسمى بـ (لواء المعسكرات العامة وفرقة اليرموك و أيسر الأسرى و فرقة ذات الصواري و جيش دابق)، ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة 2 آخرين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
25 يونيو, 19:48 GMT
وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
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