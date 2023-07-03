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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-خلال-محاولة-عبور-جسر-أنتونوفسكي--1078691387.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة خلال محاولة عبور جسر أنتونوفسكي
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة خلال محاولة عبور جسر أنتونوفسكي
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 30 جنديًا ومدفعي هاوتزر والعديد من المدافع بالقرب من جسر... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T14:13+0000
2023-07-03T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هناك بيانات عن خسائر العدو. هناك بالفعل أكثر من 30 جنديًا، ومدفعي هاوتزر أمريكيين، والعديد من المدافع ذاتية الدفع التي تحاول التحرك هناك، وبالطبع هناك عدد كبير من القوارب".وأشار إلى أن نظام كييف الذي أرسل قوات أوكرانية لنقل القوات عبر نهر دنيبر، يدرك أنه سيتم تدمير هذه القوات، لكنه مع ذلك يواصل القيام بذلك.وأضاف: "اليوم كانت هناك مرة أخرى محاولة اختراق (عبر نهر دنيبر) على متن زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن كل شيء انتهى على حاله".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230703/قوات-المركز-الروسية-تصد-4-هجمات-أوكرانية-وتحيد-90-جنديا-1078686030.html
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القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة خلال محاولة عبور جسر أنتونوفسكي

14:13 GMT 03.07.2023
© Sputnik . РИА Новостиجسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . РИА Новости
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صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 30 جنديًا ومدفعي هاوتزر والعديد من المدافع بالقرب من جسر أنتونوفسكي.
وقال سالدو عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هناك بيانات عن خسائر العدو. هناك بالفعل أكثر من 30 جنديًا، ومدفعي هاوتزر أمريكيين، والعديد من المدافع ذاتية الدفع التي تحاول التحرك هناك، وبالطبع هناك عدد كبير من القوارب".
وأشار إلى أن نظام كييف الذي أرسل قوات أوكرانية لنقل القوات عبر نهر دنيبر، يدرك أنه سيتم تدمير هذه القوات، لكنه مع ذلك يواصل القيام بذلك.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "المركز" الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية وتحيد 90 جنديا
12:30 GMT
وأضاف: "اليوم كانت هناك مرة أخرى محاولة اختراق (عبر نهر دنيبر) على متن زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن كل شيء انتهى على حاله".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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