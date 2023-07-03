عربي
القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/القوات-الروسية-تسقط-سو-27-أوكرانية-و14-طائرة-دون-طيار-1078685946.html
القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار
القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27"، و14 طائرة مسيرة، وثلاث قذائف... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:27+0000
2023-07-03T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب الدفاع الروسية، في اتجاه خيرسون، نتيجة القصف المستمر، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير7 مدرعات ومدفع هاوتزر "مستا - بي" خلال الساعات الـ24 الماضية.وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 قرب منطقة زميفكا في مقاطعة خيرسون".وبحسب بيان الدفاع: "تم قصف مركز قيادة اللواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة سو- 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية كامينكا في مقاطعة خيرسون".أضاف الدفاع في البيان: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من اعتراض ثلاثة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 مركبة جوية دون طيار أوكرانية في مناطق عدة من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-التوابيت-الفرنسية--1078685190.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار

12:27 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 03.07.2023)
© YouTube / Sputnik Arabic / مقاتلات سو 27 وإف 16
مقاتلات سو 27 وإف 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© YouTube / Sputnik Arabic /
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27"، و14 طائرة مسيرة، وثلاث قذائف من طراز "هيمارس".
وبحسب الدفاع الروسية، في اتجاه خيرسون، نتيجة القصف المستمر، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير7 مدرعات ومدفع هاوتزر "مستا - بي" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 قرب منطقة زميفكا في مقاطعة خيرسون".
وبحسب بيان الدفاع: "تم قصف مركز قيادة اللواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية
12:20 GMT
وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة سو- 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية كامينكا في مقاطعة خيرسون".
أضاف الدفاع في البيان: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من اعتراض ثلاثة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 مركبة جوية دون طيار أوكرانية في مناطق عدة من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
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