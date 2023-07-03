https://sputnikarabic.ae/20230703/المجر-تطلب-من-الاتحاد-الأوروبي-تمديد-استثنائها-من-العقوبات-المفروضة-على-النفط-الروسي--1078694498.html
المجر تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد استثنائها من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
المجر تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد استثنائها من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي لمدة عام. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T15:37+0000
2023-07-03T15:37+0000
2023-07-03T15:37+0000
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وأشار سيارتو إلى أن الإعفاء سيمكّن المؤسسة التابعة لشركة النفط والغاز المجرية "مول" في سلوفاكيا "سلوفنافت" من تصدير المنتجات النفطية الآتية من النفط الروسي إلى جمهورية التشيك.وأضاف: "أطلقت "سلوفنافت" استثمارات بقيمة مئات الملايين من اليورو حتى يتمكن المصنع في براتيسلافا من معالجة النفط من مصادر أخرى".وتابع: "الأمر يستغرق عاما آخر قبل اكتمال هذه الاستثمارات، لذلك نطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء من العقوبات لمدة عام".في وقت سابق، صرحت وزارة الطاقة المجرية أنه بعد 5 فبراير/شباط، أي تاريخ دخول العقوبات على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، ستتمكن وزارة العمل من تصدير المنتجات من مصفاتها الفرعية في براتيسلافا فقط من النفط من أصل غير روسي.وذكرت الشركة أن حصة المواد الخام غير الروسية في المصنع السلوفاكي تبلغ 30%.
https://sputnikarabic.ae/20230703/المجر-أعضاء-الاتحاد-الأوروبي-لا-يريدون-مناقشة-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-1078692857.html
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روسيا, العالم, المجر
المجر تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد استثنائها من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
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صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي لمدة عام.
وأشار سيارتو إلى أن الإعفاء سيمكّن المؤسسة التابعة لشركة النفط والغاز المجرية "مول" في سلوفاكيا "سلوفنافت" من تصدير المنتجات النفطية الآتية من النفط الروسي إلى جمهورية التشيك.
وقال سيارتو: "في إمدادات النفط لكل من المجر وسلوفاكيا، تلعب الإمدادات من روسيا دورًا مهمًا للغاية. وتشكل هذه الإمدادات بالنسبة لجمهورية التشيك أمن الطاقة. وفي نهاية العام ينتهي إعفاء مهم من العقوبات، يكمن في حقيقة أن (الشركة) السلوفاكية "سلوفنافت"، التي هي جزء من مجموعة "مول"، يمكنها بيع المنتجات البترولية المنتجة من النفط الروسي في السوق التشيكية".
وأضاف: "أطلقت "سلوفنافت" استثمارات بقيمة مئات الملايين من اليورو حتى يتمكن المصنع في براتيسلافا من معالجة النفط من مصادر أخرى".
وتابع: "الأمر يستغرق عاما آخر قبل اكتمال هذه الاستثمارات، لذلك نطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء من العقوبات لمدة عام".
في وقت سابق، صرحت وزارة الطاقة المجرية أنه بعد 5 فبراير/شباط، أي تاريخ دخول العقوبات على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، ستتمكن وزارة العمل من تصدير المنتجات من مصفاتها الفرعية في براتيسلافا فقط من النفط من أصل غير روسي.
وذكرت الشركة أن حصة المواد الخام غير الروسية في المصنع السلوفاكي تبلغ 30%.