https://sputnikarabic.ae/20230703/المقداد-عودة-اللاجئين-السوريين-رهن-قرارهم-1078692693.html

المقداد: عودة اللاجئين السوريين رهن قرارهم

المقداد: عودة اللاجئين السوريين رهن قرارهم

صرح وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن اللاجئين السوريين هم أصحاب القرار في العودة إلى وطنهم، مؤكدا أن بلاده لم تدفع "أي من اللاجئين إلى خارج البلاد، وهم... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T14:24+0000

2023-07-03T14:24+0000

2023-07-03T14:25+0000

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وأضاف الوزير السوري خلال مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الاثنين، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أن بعض الدول تجاهر علنا بعدم قبولها إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وأشار المقداد إلى أن العودة الآمنة والطوعية للاجئين تتطلب تأمين البنى التحتية اللازمة لاستكمال حياتهم في مدنهم وأحيائهم، ولا سيما البنى الصحية والمرافق العامة وفرص العمل اللازمة لإعالة أبنائهم.وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المشاروات العربية مستمرة لوضع حد للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في سوريا.وأشار الصفدي إلى ضرورة تأمين المتطلبات الأساسية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتأمين البنى التحتية اللازمة لاستكمال حياتهم.وأوضح الوزير الأردني أن الدول العربية وضعت خارطة طريق لحل الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن الجهود في هذا الإطار تسير في الاتجاه الصحيح، وهي تحتاج إلى التشاور المستمر حول آلياتها.وكشف الصفدي عن أن مجموعة الاتصال العربية ستجتمع قريبا للتشاور حول التطورات والأفكار الجديدة التي تم تناولها خلال الاجتماعات المستمرة في هذه الجانب.وكشف وزير الخارجية الأردني عن آفاق التعاون الثنائي بين سوريا والأردن، مشيرا إلى أن وزيري النقل في كلا البلدين، سيعقدان اجتماعا قريبا لبحث المصالح المشتركة ذات الصلة.

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