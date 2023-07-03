https://sputnikarabic.ae/20230703/الناتو-تنفيذ-خطط-دفاعية-جديدة-سيستغرق-سنوات-1078691206.html
"الناتو": تنفيذ خطط دفاعية جديدة سيستغرق سنوات
"الناتو": تنفيذ خطط دفاعية جديدة سيستغرق سنوات
اعترف رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، بأن تنفيذ الخطط الدفاعية الجديدة لحلف "الناتو"، سيستغرق سنوات عديدة. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T14:09+0000
2023-07-03T14:09+0000
2023-07-03T14:09+0000
الناتو
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روسيا
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وقال رئيس اللجنة العسكرية في "الناتو": "تنفيذ الخطط الدفاعية الجديدة لحلف الناتو والمتوقع أن يتم التوقيع عليها في قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو (تموز) والتي تنص على اتخاذ إجراءات في حالة حدوث مواجهة عسكرية مع روسيا، سيستغرق سنوات عديدة".وأكد باور أن "الناتو يعتقد أن الهجوم المضاد في أوكرانيا يتقدم ببطء متوقع. الهجوم المضاد صعب، فلا تعتقد أنه نزهة... هناك عدد كبير من الروس في أوكرانيا وعقبات دفاعية كبيرة... لا عجب أن هذا (الهجوم المضاد) لا يسير بسرعة".وفي وقت سابق، قال ماثيو فان واغن، قائد رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، إنه من الضروري "دعم أوكرانيا بأي ثمن حتى لا تخسر"، لأن هذا، في رأيه، سيكون "بداية لعدم استقرار أكبر".وفي وقت سابق، فشل وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في التوصل إلى اتفاق حول خطط جديدة بشأن كيفية رد الحلف على هجوم روسي محتمل.
https://sputnikarabic.ae/20230628/الناتو-يتجاهل-دعوة-أوكرانيا-للمشاركة-في-قمته-المقبلة-1078558853.html
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الناتو, العالم, روسيا
"الناتو": تنفيذ خطط دفاعية جديدة سيستغرق سنوات
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اعترف رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، بأن تنفيذ الخطط الدفاعية الجديدة لحلف "الناتو"، سيستغرق سنوات عديدة.
وقال رئيس اللجنة العسكرية في "الناتو": "تنفيذ الخطط الدفاعية الجديدة لحلف الناتو والمتوقع أن يتم التوقيع عليها في قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو (تموز) والتي تنص على اتخاذ إجراءات في حالة حدوث مواجهة عسكرية مع روسيا، سيستغرق سنوات عديدة".
وأضاف للصحفيين في بروكسل: "القوات المسلحة الروسية ستتعافى في السنوات المقبلة... سنستمر في النظر إلى روسيا على أنها تهديد خطير... قد يمنحنا هذا الوقت، لأن تشكيل قوات عالية الجاهزية ضروري للتنفيذ الكامل للخطط الدفاعية الجديدة، وهذا سيتطلب عددا كبيرا من السنوات".
وأكد باور أن "الناتو يعتقد أن الهجوم المضاد في أوكرانيا يتقدم ببطء متوقع. الهجوم المضاد صعب، فلا تعتقد أنه نزهة... هناك عدد كبير من الروس في أوكرانيا وعقبات دفاعية كبيرة... لا عجب أن هذا (الهجوم المضاد) لا يسير بسرعة".
وفي وقت سابق، قال ماثيو فان واغن، قائد رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، إنه من الضروري "دعم أوكرانيا بأي ثمن حتى لا تخسر"، لأن هذا، في رأيه، سيكون "بداية لعدم استقرار أكبر".
ويعتزم "الناتو" في القمة الموافقة على خطط جديدة لزيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، وتعزيز مستوى التنسيق بين الإدارات العسكرية للدول الأعضاء وقيادة الحلف، فضلاً عن زيادة الاستعداد القتالي لوحدات "الناتو" في حالة المواجهة المحتملة مع روسيا.
وفي وقت سابق، فشل وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في التوصل إلى اتفاق حول خطط جديدة بشأن كيفية رد الحلف على هجوم روسي محتمل.