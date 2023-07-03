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https://sputnikarabic.ae/20230703/انخفاض-الدين-الخارجي-لروسيا-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-عام-2006-1078669065.html
انخفاض الدين الخارجي لروسيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006
انخفاض الدين الخارجي لروسيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006
أصدر المصرف المركزي الروسي، صباح اليوم الاثنين، تقريرا يشير إلى أن الدين الخارجي لروسيا سجل رقما قياسيا منخفضا هو الأول من نوعه منذ عام 2006. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T05:49+0000
2023-07-03T05:51+0000
اقتصاد
روسيا
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وذكر التقرير الصادر عن المصرف المركزي أن الدين الخارجي انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار، أي نحو 6.8% منذ بداية عام 2023، وبلغ 354.8 مليار دولار بدءا من 1 أبريل/ نيسان 2023.ووفقا للبنك المركزي، بلغ الدين الخارجي لروسيا عام 2006 ما قيمته 313.2 مليار دولار، وارتفع في الربع الأول من عام 2007 إلى 355.6 مليار دولار. وهكذا أصبح المستوى الحالي للديون هو الأدنى منذ نهاية عام 2006. ورجّح التقرير المالي مزيدا من التخفيض في جميع مكونات الدين الخارجي، حيث انخفضت ديون الهيئات الحكومية بنسبة 12.3% إلى 40.4 مليار دولار، والمصرف المركزي والبنوك الأخرى بنسبة 2.1% إلى 91.6 مليار دولار، وبقية القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.6% إلى 222.7 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230221/5-دول-لديها-أعلى-دين-خارجي-في-2023-1073801135.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

انخفاض الدين الخارجي لروسيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006

05:49 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 05:51 GMT 03.07.2023)
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أصدر المصرف المركزي الروسي، صباح اليوم الاثنين، تقريرا يشير إلى أن الدين الخارجي لروسيا سجل رقما قياسيا منخفضا هو الأول من نوعه منذ عام 2006.
وذكر التقرير الصادر عن المصرف المركزي أن الدين الخارجي انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار، أي نحو 6.8% منذ بداية عام 2023، وبلغ 354.8 مليار دولار بدءا من 1 أبريل/ نيسان 2023.
ووفقا للبنك المركزي، بلغ الدين الخارجي لروسيا عام 2006 ما قيمته 313.2 مليار دولار، وارتفع في الربع الأول من عام 2007 إلى 355.6 مليار دولار. وهكذا أصبح المستوى الحالي للديون هو الأدنى منذ نهاية عام 2006.
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ورجّح التقرير المالي مزيدا من التخفيض في جميع مكونات الدين الخارجي، حيث انخفضت ديون الهيئات الحكومية بنسبة 12.3% إلى 40.4 مليار دولار، والمصرف المركزي والبنوك الأخرى بنسبة 2.1% إلى 91.6 مليار دولار، وبقية القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.6% إلى 222.7 مليار دولار.
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