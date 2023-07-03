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https://sputnikarabic.ae/20230703/حركة-حماس-تنظم-أول-معرض-للأسلحة-والصواريخ-في-غزة-وتسمح-بالتقاط-الصور-1078672496.html
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور... فيديو
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور... فيديو
نظمت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أول معرض للأسلحة في قطاع غزة، حيث زار مئات الفلسطينيين المعرض، لالتقاط صور تذكارية إلى جانب الصناعات... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T07:33+0000
2023-07-03T08:14+0000
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وفي هذا المعرض، الذي قسم إلى ثلاثة معارض في مدينة غزة ووسط وشمال قطاع غزة، سمح للمرة الأولى للمدنيين بالتقاط صور، إذ تمنع "كتائب عز الدين القسام" غالبًا أي شخص من الاقتراب من مواقعها العسكرية المنتشرة في قطاع غزة وتصويرها.وقال المواطن أحمد حسن، أحد الزائرين للمعرض، لوكالة "سبوتنيك": "حضرت مع عائلتي إلى معرض الأسلحة، وقد وجدنا تطورا كبيرا لدى المقاومة في صناعة الأسلحة، والجميع هنا فخورون بهذا الإنجاز، وسُمح لنا بالتقاط الصور وحتى حمل بعض الأسلحة".ويشمل المعرض مجموعة من الصواريخ. قالت "كتائب عز الدين القسام"، إنها "محلية الصنع".وقد احتوى المعرض على بنادق وقاذفات أرض - جو مضادات للطيران، وطائرة "شهاب" المسيّرة، وانتشر عشرات من عناصر القسام وهم ملثمون ويرتدون الزي العسكري بجانب الأسلحة المنتشرة في المعرض.وقال المواطن شحادة محمود، لوكالة "سبوتنيك": "ما رأيناه في المعرض يبشر بخير، ونشعر بفخر بالمقاومة ونريد دعمها، ولقد شاهدنا كم تطورت المقاومة في الصناعات العسكرية، وهذا يعطينا أملًا بتحرير أراضينا في وقت قريب".
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور... فيديو

07:33 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 03.07.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatحركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
نظمت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أول معرض للأسلحة في قطاع غزة، حيث زار مئات الفلسطينيين المعرض، لالتقاط صور تذكارية إلى جانب الصناعات العسكرية الجديدة للحركة.
وفي هذا المعرض، الذي قسم إلى ثلاثة معارض في مدينة غزة ووسط وشمال قطاع غزة، سمح للمرة الأولى للمدنيين بالتقاط صور، إذ تمنع "كتائب عز الدين القسام" غالبًا أي شخص من الاقتراب من مواقعها العسكرية المنتشرة في قطاع غزة وتصويرها.
وقال المواطن أحمد حسن، أحد الزائرين للمعرض، لوكالة "سبوتنيك": "حضرت مع عائلتي إلى معرض الأسلحة، وقد وجدنا تطورا كبيرا لدى المقاومة في صناعة الأسلحة، والجميع هنا فخورون بهذا الإنجاز، وسُمح لنا بالتقاط الصور وحتى حمل بعض الأسلحة".
© Sputnik . Ajwad Jradatحركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشمل المعرض مجموعة من الصواريخ. قالت "كتائب عز الدين القسام"، إنها "محلية الصنع".
© Sputnik . Ajwad Jradatحركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقد احتوى المعرض على بنادق وقاذفات أرض - جو مضادات للطيران، وطائرة "شهاب" المسيّرة، وانتشر عشرات من عناصر القسام وهم ملثمون ويرتدون الزي العسكري بجانب الأسلحة المنتشرة في المعرض.
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

وقال المواطن شحادة محمود، لوكالة "سبوتنيك": "ما رأيناه في المعرض يبشر بخير، ونشعر بفخر بالمقاومة ونريد دعمها، ولقد شاهدنا كم تطورت المقاومة في الصناعات العسكرية، وهذا يعطينا أملًا بتحرير أراضينا في وقت قريب".
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