حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور... فيديو

وفي هذا المعرض، الذي قسم إلى ثلاثة معارض في مدينة غزة ووسط وشمال قطاع غزة، سمح للمرة الأولى للمدنيين بالتقاط صور، إذ تمنع "كتائب عز الدين القسام" غالبًا أي شخص من الاقتراب من مواقعها العسكرية المنتشرة في قطاع غزة وتصويرها.وقال المواطن أحمد حسن، أحد الزائرين للمعرض، لوكالة "سبوتنيك": "حضرت مع عائلتي إلى معرض الأسلحة، وقد وجدنا تطورا كبيرا لدى المقاومة في صناعة الأسلحة، والجميع هنا فخورون بهذا الإنجاز، وسُمح لنا بالتقاط الصور وحتى حمل بعض الأسلحة".ويشمل المعرض مجموعة من الصواريخ. قالت "كتائب عز الدين القسام"، إنها "محلية الصنع".وقد احتوى المعرض على بنادق وقاذفات أرض - جو مضادات للطيران، وطائرة "شهاب" المسيّرة، وانتشر عشرات من عناصر القسام وهم ملثمون ويرتدون الزي العسكري بجانب الأسلحة المنتشرة في المعرض.وقال المواطن شحادة محمود، لوكالة "سبوتنيك": "ما رأيناه في المعرض يبشر بخير، ونشعر بفخر بالمقاومة ونريد دعمها، ولقد شاهدنا كم تطورت المقاومة في الصناعات العسكرية، وهذا يعطينا أملًا بتحرير أراضينا في وقت قريب".
نظمت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أول معرض للأسلحة في قطاع غزة، حيث زار مئات الفلسطينيين المعرض، لالتقاط صور تذكارية إلى جانب الصناعات العسكرية الجديدة للحركة.
وفي هذا المعرض، الذي قسم إلى ثلاثة معارض في مدينة غزة ووسط وشمال قطاع غزة، سمح للمرة الأولى للمدنيين بالتقاط صور، إذ تمنع "كتائب عز الدين القسام" غالبًا أي شخص من الاقتراب من مواقعها العسكرية المنتشرة في قطاع غزة وتصويرها.
وقال المواطن أحمد حسن، أحد الزائرين للمعرض، لوكالة "سبوتنيك": "حضرت مع عائلتي إلى معرض الأسلحة، وقد وجدنا تطورا كبيرا لدى المقاومة في صناعة الأسلحة، والجميع هنا فخورون بهذا الإنجاز، وسُمح لنا بالتقاط الصور وحتى حمل بعض الأسلحة".
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
وقال المواطن شحادة محمود، لوكالة "سبوتنيك": "ما رأيناه في المعرض يبشر بخير، ونشعر بفخر بالمقاومة ونريد دعمها، ولقد شاهدنا كم تطورت المقاومة في الصناعات العسكرية، وهذا يعطينا أملًا بتحرير أراضينا في وقت قريب".