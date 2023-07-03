https://sputnikarabic.ae/20230703/خبير-ما-تقوم-به-القوات-الأوكرانية-هجوم-انتحاري-1078689417.html
خبير: ما تقوم به القوات الأوكرانية هجوم انتحاري
خبير: ما تقوم به القوات الأوكرانية هجوم انتحاري
نناقش في هذه الحلقة على أثير"راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T13:28+0000
2023-07-03T13:28+0000
2023-07-03T13:28+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: ما تقوم به القوات الأوكرانية هجوم انتحاري
خبير: ما تقوم به القوات الأوكرانية هجوم انتحاري
شويغو يؤكد أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه: الجيش الإسرائيلي يجتاح مخيم جنين بالجرافات والطائرات، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، في حديث لبرنامجنا:الشرطة الفرنسية تطلب من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، ويقول الخبير في الشأن الأوروبي، نزار الجليدي، بهذا الصدد:الاستخبارات الروسية تحذر من استفزازات أمريكية لتعطيل التقارب السوري العربي. وعن ذلك، قال المحلل السياسي حسام طالب:قيادي سوداني يؤكد أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية لحل الأزمة السودانية، ويقول الخبير العسكري السوداني، أمين اسماعيل، في حديثه لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: ما تقوم به القوات الأوكرانية هجوم انتحاري
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة على أثير"راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
شويغو يؤكد أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه:
"لا يمكن أن تتفوق الأسلحة الغربية على الروسية وهذا ما أثبته الميدان وما تقوم به القوات الأوكرانية ومن بعدها الغرب هو هجوم انتحاري".
الجيش الإسرائيلي يجتاح مخيم جنين بالجرافات والطائرات، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، في حديث لبرنامجنا:
"من الواضح تماما أن هذا العدوان الإسرائيلي والاجتياح المتجدد لمخيمات جنين، إنما باتت تنذر بتنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى كسر إرادة المقاومة وتصفية التحركات الشعبية الفلسطينية من أجل ضم الأراضي والاستيطان للضفة الفلسطينية للكيان الصهيوني".
الشرطة الفرنسية تطلب من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، ويقول الخبير في الشأن الأوروبي، نزار الجليدي، بهذا الصدد:
"هذه خطوة تصعيدية ستزيد من وتيرة الاحتجاجات إن تم الاستعانة بخبرة الشرطة الإسرائيلية، وهو اختيار سيء لن يؤدي إلى الخير والسلام في المجتمع الفرنسي".
الاستخبارات الروسية تحذر من استفزازات أمريكية لتعطيل التقارب السوري العربي. وعن ذلك، قال المحلل السياسي حسام طالب:
"هذا أمر خطير جدا لأنه يعني إبادة للشعب السوري وإعادة الأزمة لبدايتها".
قيادي سوداني يؤكد أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية لحل الأزمة السودانية، ويقول الخبير العسكري السوداني، أمين اسماعيل، في حديثه لـ"سبوتنيك":
"إن العلاقات السودانية الروسية علاقات تاريخية قديمة ومتجذرة ويمكن لروسيا أن تلعب دورًا كبيرًا جدًا في حل الأزمة في السودان".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...