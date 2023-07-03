https://sputnikarabic.ae/20230703/دبابة-روسية-تخترق-الخطوط-الدفاعية-الأوكرانية-بسرعة-كبيرة-وتدمر-معاقلها-فيديو--1078693706.html
دبابة روسية تخترق الخطوط الدفاعية الأوكرانية بسرعة كبيرة وتدمر معاقلها... فيديو
دبابة روسية تخترق الخطوط الدفاعية الأوكرانية بسرعة كبيرة وتدمر معاقلها... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنك"، اليوم الاثنين، بأن أطقم الدبابات في المنطقة العسكرية الخاصة دمرت معقل ومعدات القوات الأوكرانية على محور كراسني... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T14:53+0000
2023-07-03T14:53+0000
2023-07-03T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف تمكنت الدبابة الروسية من اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية بسرعة كبيرة وكيف دمرت معاقل القوات الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من صد أربع هجمات على اتجاه كراسني ليمان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة روسية تخترق الخطوط الدفاعية الأوكرانية بسرعة كبيرة وتدمر معاقلها... فيديو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنك"، اليوم الاثنين، بأن أطقم الدبابات في المنطقة العسكرية الخاصة دمرت معقل ومعدات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، باستخدام أنواع مختلفة من الذخيرة كأسلوب تكتيكي.
ويظهر في الفيديو كيف تمكنت الدبابة الروسية من اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية بسرعة كبيرة وكيف دمرت معاقل القوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من صد أربع هجمات على اتجاه كراسني ليمان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.