https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-تتفوق-على-السعودية-في-إمدادات-النفط-1078684778.html
روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط
روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط
أفادت تقارير أن روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند، وذلك وفق مقارنة الحجم الإجمالي للشحنات لشهري فبراير/ شباط 2022، وفبراير 2023،... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:15+0000
2023-07-03T12:15+0000
2023-07-03T12:15+0000
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس/ آب بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.وبدوره، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط
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أفادت تقارير أن روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند، وذلك وفق مقارنة الحجم الإجمالي للشحنات لشهري فبراير/ شباط 2022، وفبراير 2023، بمليون طن، كما يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".