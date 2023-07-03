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https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-تتفوق-على-السعودية-في-إمدادات-النفط-1078684778.html
روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط
روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط
أفادت تقارير أن روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند، وذلك وفق مقارنة الحجم الإجمالي للشحنات لشهري فبراير/ شباط 2022، وفبراير 2023،... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:15+0000
2023-07-03T12:15+0000
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس/ آب بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.وبدوره، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика

روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط

12:15 GMT 03.07.2023
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أفادت تقارير أن روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند، وذلك وفق مقارنة الحجم الإجمالي للشحنات لشهري فبراير/ شباط 2022، وفبراير 2023، بمليون طن، كما يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند - سبوتنيك عربي
روسيا تتفوق على السعودية في إمدادات النفط إلى الصين والهند - سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس/ آب بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وبدوره، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.
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