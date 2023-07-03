عربي
شويغو: أوكرانيا لم تحقق أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-تخفض-إنتاج-النفط-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1078677715.html
روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا
روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:56+0000
2023-07-03T09:56+0000
العالم
اقتصاد
نفط وغاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101420/20/1014202037_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_9e27e0f19c450fce57bf68511698106e.jpg
وقال نوفاك للصحفين: "في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في أغسطس، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة".وقال نوفاك، في فبراير/ شباط الماضي، إن روسيا ستخفض طوعا إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار، وهو ما سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.و قررت روسيا لاحقًا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل/ نيسان.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل عدد من دول التحالف.
https://sputnikarabic.ae/20230616/الولايات-المتحدة-تعتقد-أن-روسيا-تصدر-النفط-بخصم-25-بالمئة-للأسعار-العالمية-1078162814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101420/20/1014202037_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_71d8a48312ecc5d4c760daa06c0b23d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد, نفط وغاز
العالم, اقتصاد, نفط وغاز

روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

09:56 GMT 03.07.2023
© Fotolia / marrakeshh / إنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Fotolia / marrakeshh /
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وقال نوفاك للصحفين: "في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في أغسطس، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة".
وقال نوفاك، في فبراير/ شباط الماضي، إن روسيا ستخفض طوعا إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار، وهو ما سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.
و قررت روسيا لاحقًا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل/ نيسان.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تصدر النفط بخصم 25 % للأسعار العالمية
16 يونيو, 04:17 GMT
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل عدد من دول التحالف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала