https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-تخفض-إنتاج-النفط-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1078677715.html
روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا
روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:56+0000
2023-07-03T09:56+0000
2023-07-03T09:56+0000
العالم
اقتصاد
نفط وغاز
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وقال نوفاك للصحفين: "في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في أغسطس، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة".وقال نوفاك، في فبراير/ شباط الماضي، إن روسيا ستخفض طوعا إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار، وهو ما سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.و قررت روسيا لاحقًا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل/ نيسان.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل عدد من دول التحالف.
https://sputnikarabic.ae/20230616/الولايات-المتحدة-تعتقد-أن-روسيا-تصدر-النفط-بخصم-25-بالمئة-للأسعار-العالمية-1078162814.html
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العالم, اقتصاد, نفط وغاز
روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وقال نوفاك للصحفين: "في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في أغسطس، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة".
وقال نوفاك، في فبراير/ شباط الماضي، إن روسيا ستخفض طوعا إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار، وهو ما سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.
و قررت روسيا لاحقًا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل/ نيسان.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل عدد من دول التحالف.