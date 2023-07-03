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https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-توصي-رعاياها-بعدم-زيارة-المناطق-الساخنة-في-فرنسا-1078677894.html
روسيا توصي رعاياها بعدم زيارة المناطق الساخنة في فرنسا - عاجل
روسيا توصي رعاياها بعدم زيارة المناطق الساخنة في فرنسا - عاجل
روسيا توصي رعاياها بعدم زيارة المناطق الساخنة في فرنسا. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:59+0000
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روسيا توصي رعاياها بعدم زيارة المناطق الساخنة في فرنسا - عاجل

09:59 GMT 03.07.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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روسيا توصي رعاياها بعدم زيارة المناطق الساخنة في فرنسا.
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