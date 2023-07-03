https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-قد-تتفاوض-مع-الأمم-المتحدة-بشأن-صفقة-الحبوب-خلال-الأيام-القليلة-المقبلة--عاجل-1078669221.html
روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة
روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة
كشف مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب، اليوم الاثنين، أن روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تحدد هذه... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T06:05+0000
2023-07-03T06:05+0000
2023-07-03T06:33+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر إجراء مفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في الأيام المقبلة، ولكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن. ويمكن أن تعقد في جنيف، ستحدد هذه المفاوضات إلى حد كبير مستقبل آلية صفقة الحبوب، وحتى الآن الأمر غير واضح".كما أكد المصدر أن أنقرة تتابع تصريحات موسكو بشأن "صفقة الحبوب" وتتفهمها.وقال المصدر في هذا الصدد: "نحن على دراية بهذه التصريحات، ونراقب الوضع، ونتفهم المشاكل التي يعلنها الجانب الروسي. بصفتنا وسطاء، نواصل التفاوض مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الشركاء الغربيين. ولا أستبعد أن تُجري أنقرة وموسكو محادثات على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى مستوى، قبل انتهاء صلاحية مبادرة الحبوب في البحر الأسود".
https://sputnikarabic.ae/20230630/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-لتفعيل-صفقة-الحبوب-1078610823.html
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روسيا
روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة
06:05 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 06:33 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب، اليوم الاثنين، أن روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تحدد هذه المفاوضات مصير الآلية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر إجراء مفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في الأيام المقبلة، ولكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن. ويمكن أن تعقد في جنيف، ستحدد هذه المفاوضات إلى حد كبير مستقبل آلية صفقة الحبوب، وحتى الآن الأمر غير واضح".
كما أكد المصدر أن أنقرة تتابع تصريحات موسكو بشأن "صفقة الحبوب" وتتفهمها.
وقال المصدر في هذا الصدد: "نحن على دراية بهذه التصريحات، ونراقب الوضع، ونتفهم المشاكل التي يعلنها الجانب الروسي. بصفتنا وسطاء، نواصل التفاوض مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الشركاء الغربيين. ولا أستبعد أن تُجري أنقرة وموسكو محادثات على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى مستوى، قبل انتهاء صلاحية مبادرة الحبوب في البحر الأسود".