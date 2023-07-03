عربي
https://sputnikarabic.ae/20230703/زواج-مسؤول-مكسيكي-من-أنثى-تمساح-بكامل-أناقتها-فيديو-1078689251.html
زواج مسؤول مكسيكي من أنثى تمساح "بكامل أناقتها"... فيديو
زواج مسؤول مكسيكي من أنثى تمساح "بكامل أناقتها"... فيديو
أقدم رئيس بلدية مدينة في جنوب المكسيك، في طقوس غريبة وفريدة، على الزواج من أنثى تمساح. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T13:25+0000
2023-07-03T13:26+0000
نادي الفيديو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077837285_0:161:2865:1773_1920x0_80_0_0_c06d490fe3829497a02ce8ffeac77bbc.jpg
وأكد رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا، فيكتور هوغو سوسا، حبه لعروسه التي هي من الحيوانات الزاحفة وتحمل اسم "أليسيا أدريانا" وتكون بمثابة "الأميرة الصغيرة" في هذه الاحتفالات التي تعود إلى الماضي.وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع "كيامن" في المدينة منذ أكثر من 230 عاماً، احتفاءً بهذا اليوم الذي تتحد فيه مجموعتان عرقيتان في المنطقة هما "هوافيس" و"شونتاليس" بفضل زواج.وبحسب التقاليد السائدة، تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذي مثله في هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار التي مثلتها أنثى التمساح.وقبل حفلة الزفاف، تُنقل أدريانا من منزل إلى آخر مرتدية تنورة خضراء ولباس تقليدي باللون الأسود فيما تضع غطاء رأس مصنوعاً من الشرائط الملونة، حتى يرقص السكان المحليون معها. ويُغلَق فمها بصورة مُحكمة لتفادي وقوع أي حادثة.ثم ترتدي أنثى التمساح ثوب زفاف أبيض، وتُنقل إلى مبنى البلدية للزواج من الرئيس.
https://sputnikarabic.ae/20230703/هلع-وذعر-في-طائرة-بعد-محاولة-ملاكم-فتح-بابها-1078686748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077837285_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_09b9af8ec49114ce3785123b7794a3f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

زواج مسؤول مكسيكي من أنثى تمساح "بكامل أناقتها"... فيديو

13:25 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 03.07.2023)
© Photo / unsplash/David Clodeعين تمساح ضخم يسبح في المياه
عين تمساح ضخم يسبح في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Photo / unsplash/David Clode
تابعنا عبرTelegramNabd
أقدم رئيس بلدية مدينة في جنوب المكسيك، في طقوس غريبة وفريدة، على الزواج من أنثى تمساح.
وأكد رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا، فيكتور هوغو سوسا، حبه لعروسه التي هي من الحيوانات الزاحفة وتحمل اسم "أليسيا أدريانا" وتكون بمثابة "الأميرة الصغيرة" في هذه الاحتفالات التي تعود إلى الماضي.
وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع "كيامن" في المدينة منذ أكثر من 230 عاماً، احتفاءً بهذا اليوم الذي تتحد فيه مجموعتان عرقيتان في المنطقة هما "هوافيس" و"شونتاليس" بفضل زواج.
وبحسب التقاليد السائدة، تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذي مثله في هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار التي مثلتها أنثى التمساح.
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
مجتمع
هلع وذعر في طائرة بعد محاولة ملاكم فتح بابها
12:50 GMT
وقبل حفلة الزفاف، تُنقل أدريانا من منزل إلى آخر مرتدية تنورة خضراء ولباس تقليدي باللون الأسود فيما تضع غطاء رأس مصنوعاً من الشرائط الملونة، حتى يرقص السكان المحليون معها. ويُغلَق فمها بصورة مُحكمة لتفادي وقوع أي حادثة.
ثم ترتدي أنثى التمساح ثوب زفاف أبيض، وتُنقل إلى مبنى البلدية للزواج من الرئيس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала