https://sputnikarabic.ae/20230703/زواج-مسؤول-مكسيكي-من-أنثى-تمساح-بكامل-أناقتها-فيديو-1078689251.html
زواج مسؤول مكسيكي من أنثى تمساح "بكامل أناقتها"... فيديو
زواج مسؤول مكسيكي من أنثى تمساح "بكامل أناقتها"... فيديو
أقدم رئيس بلدية مدينة في جنوب المكسيك، في طقوس غريبة وفريدة، على الزواج من أنثى تمساح. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T13:25+0000
2023-07-03T13:25+0000
2023-07-03T13:26+0000
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وأكد رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا، فيكتور هوغو سوسا، حبه لعروسه التي هي من الحيوانات الزاحفة وتحمل اسم "أليسيا أدريانا" وتكون بمثابة "الأميرة الصغيرة" في هذه الاحتفالات التي تعود إلى الماضي.وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع "كيامن" في المدينة منذ أكثر من 230 عاماً، احتفاءً بهذا اليوم الذي تتحد فيه مجموعتان عرقيتان في المنطقة هما "هوافيس" و"شونتاليس" بفضل زواج.وبحسب التقاليد السائدة، تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذي مثله في هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار التي مثلتها أنثى التمساح.وقبل حفلة الزفاف، تُنقل أدريانا من منزل إلى آخر مرتدية تنورة خضراء ولباس تقليدي باللون الأسود فيما تضع غطاء رأس مصنوعاً من الشرائط الملونة، حتى يرقص السكان المحليون معها. ويُغلَق فمها بصورة مُحكمة لتفادي وقوع أي حادثة.ثم ترتدي أنثى التمساح ثوب زفاف أبيض، وتُنقل إلى مبنى البلدية للزواج من الرئيس.
https://sputnikarabic.ae/20230703/هلع-وذعر-في-طائرة-بعد-محاولة-ملاكم-فتح-بابها-1078686748.html
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, العالم
زواج مسؤول مكسيكي من أنثى تمساح "بكامل أناقتها"... فيديو
13:25 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
أقدم رئيس بلدية مدينة في جنوب المكسيك، في طقوس غريبة وفريدة، على الزواج من أنثى تمساح.
وأكد رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا، فيكتور هوغو سوسا، حبه لعروسه التي هي من الحيوانات الزاحفة وتحمل اسم "أليسيا أدريانا" وتكون بمثابة "الأميرة الصغيرة" في هذه الاحتفالات التي تعود إلى الماضي.
وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع "كيامن" في المدينة منذ أكثر من 230 عاماً، احتفاءً بهذا اليوم الذي تتحد فيه مجموعتان عرقيتان في المنطقة هما "هوافيس" و"شونتاليس" بفضل زواج.
وبحسب التقاليد السائدة، تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذي مثله في هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار التي مثلتها أنثى التمساح.
وقبل حفلة الزفاف، تُنقل أدريانا من منزل إلى آخر مرتدية تنورة خضراء ولباس تقليدي باللون الأسود فيما تضع غطاء رأس مصنوعاً من الشرائط الملونة، حتى يرقص السكان المحليون معها. ويُغلَق فمها بصورة مُحكمة لتفادي وقوع أي حادثة.
ثم ترتدي أنثى التمساح ثوب زفاف أبيض، وتُنقل إلى مبنى البلدية للزواج من الرئيس.