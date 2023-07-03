عربي
https://sputnikarabic.ae/20230703/صحيفة-فرنسا-تطلب-من-إسرائيل-مساعدتها-في-التعامل-مع-الاحتجاجات-1078669875.html
صحيفة: فرنسا تطلب من إسرائيل مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات
صحيفة: فرنسا تطلب من إسرائيل مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات
طلبت الشرطة الفرنسية من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد، عقب مقتل شاب من أصول جزائرية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T06:55+0000
2023-07-03T06:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078615909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e66feca1400ab496a4303452f1baea5.jpg
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن نائب قائد الشرطة، شعمون نحماني، كشف خلال جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، أن الشرطة الفرنسية توجهت إلى وحدة مفاوضات الشرطة الإسرائيلية بطلب مساعدتها في التعامل مع المظاهرات.وأضاف نحماني: "تلقت قوة المفاوضات لدينا رسالة فاكس من الشرطة الفرنسية حول كيفية إدارة الأزمة التي يواجهونها".من جانبه، وجّه قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة، صباح أمس الأحد، قسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده، بهدف "استخلاص العبر والدروس".والسبت الماضي، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عامًا) وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء الماضي، في منطقة نانتير في ضواحي باريس.واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/فرنسا-تنشر-45-ألف-شرطي-لاحتواء-الاحتجاجات-الليلية-1078651796.html
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078615909_31:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_09f5496e34a847e5ef2043455625d99d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

صحيفة: فرنسا تطلب من إسرائيل مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات

06:55 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / Zakaria Abdelkafiاحتجاجات واسعة النطاق في مدينة نانتيرعلى خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري على يد الشرطة الفرنسية
احتجاجات واسعة النطاق في مدينة نانتيرعلى خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري على يد الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / Zakaria Abdelkafi
تابعنا عبرTelegramNabd
طلبت الشرطة الفرنسية من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد، عقب مقتل شاب من أصول جزائرية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن نائب قائد الشرطة، شعمون نحماني، كشف خلال جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، أن الشرطة الفرنسية توجهت إلى وحدة مفاوضات الشرطة الإسرائيلية بطلب مساعدتها في التعامل مع المظاهرات.
وأضاف نحماني: "تلقت قوة المفاوضات لدينا رسالة فاكس من الشرطة الفرنسية حول كيفية إدارة الأزمة التي يواجهونها".
من جانبه، وجّه قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة، صباح أمس الأحد، قسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده، بهدف "استخلاص العبر والدروس".
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
فرنسا تنشر 45 ألف شرطي لاحتواء الاحتجاجات الليلية
1 يوليو, 18:46 GMT
والسبت الماضي، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عامًا) وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء الماضي، في منطقة نانتير في ضواحي باريس.
واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة1 يوليو, 10:46 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة30 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала