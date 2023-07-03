https://sputnikarabic.ae/20230703/صحيفة-فرنسا-تطلب-من-إسرائيل-مساعدتها-في-التعامل-مع-الاحتجاجات-1078669875.html
صحيفة: فرنسا تطلب من إسرائيل مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات
صحيفة: فرنسا تطلب من إسرائيل مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات
طلبت الشرطة الفرنسية من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد، عقب مقتل شاب من أصول جزائرية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T06:55+0000
2023-07-03T06:55+0000
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وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن نائب قائد الشرطة، شعمون نحماني، كشف خلال جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، أن الشرطة الفرنسية توجهت إلى وحدة مفاوضات الشرطة الإسرائيلية بطلب مساعدتها في التعامل مع المظاهرات.وأضاف نحماني: "تلقت قوة المفاوضات لدينا رسالة فاكس من الشرطة الفرنسية حول كيفية إدارة الأزمة التي يواجهونها".من جانبه، وجّه قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة، صباح أمس الأحد، قسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده، بهدف "استخلاص العبر والدروس".والسبت الماضي، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عامًا) وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء الماضي، في منطقة نانتير في ضواحي باريس.واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/فرنسا-تنشر-45-ألف-شرطي-لاحتواء-الاحتجاجات-الليلية-1078651796.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
صحيفة: فرنسا تطلب من إسرائيل مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات
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طلبت الشرطة الفرنسية من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد، عقب مقتل شاب من أصول جزائرية.
وقالت صحيفة
"إسرائيل اليوم" العبرية، إن نائب قائد الشرطة، شعمون نحماني، كشف خلال جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، أن الشرطة الفرنسية توجهت إلى وحدة مفاوضات الشرطة الإسرائيلية بطلب مساعدتها في التعامل مع المظاهرات.
وأضاف نحماني: "تلقت قوة المفاوضات لدينا رسالة فاكس من الشرطة الفرنسية حول كيفية إدارة الأزمة التي يواجهونها".
من جانبه، وجّه قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة، صباح أمس الأحد، قسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده، بهدف "استخلاص العبر والدروس".
والسبت الماضي، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عامًا) وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء الماضي، في منطقة نانتير في ضواحي باريس.
واندلعت أعمال شغب
استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.